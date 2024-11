CBOLÃO retorna com etapa classificatória para final presencial na CCXP 2024

Foto: CBLÃO / Divulgação Com forte apelo social, o CBOLÃO já arrecadou mais de R$ 1 milhão em edições anteriores, destinados a instituições como Médicos sem Fronteiras e hospitais do Amapá durante a pandemia de Covid-19

O principal torneio comunitário de League of Legends no Brasil, o CBOLÃO está de volta com novidades. A primeira etapa, chamada CBOLÃO League, ocorrerá de forma online a partir do dia 23 de novembro, classificando as quatro melhores equipes para a grande final presencial, o CBOLÃO LEGENDS, que será realizado na CCXP 2024, em São Paulo, entre 5 e 8 de dezembro.

Idealizado pelo streamer Gustavo “Baiano” Gomes, o torneio é disputado em formato Double Elimination. A etapa online reunirá oito times convidados que competirão em séries melhor de três (MD3). As partidas ocorrerão ao longo de sete dias, com dois confrontos diários, culminando na grande final em formato melhor de cinco (MD5) no dia 1º de dezembro.

Além da transmissão oficial na Twitch e YouTube, os participantes poderão transmitir as partidas de suas perspectivas (POVs), incluindo treinos e bastidores.

Baiano, criador do evento, destaca o impacto da competição: “Sentimos a ausência do CBOLÃO ao longo deste ano, mas agora estamos de volta com força total. Para esta edição, estamos com um formato ainda mais dinâmico, sem perder nossa essência de competição e compromisso com a comunidade. O maior e mais querido torneio da comunidade está de volta, e, juntos, vamos fazer história novamente.”

Reconhecido como uma das figuras mais influentes do cenário de League of Legends no Brasil, Baiano começou como jogador profissional em 2014. Após se aposentar em 2019, ele se dedicou à criação de conteúdo, idealizando projetos como a Ilha das Lendas e o CBOLÃO, consolidando sua posição como referência no segmento gamer nacional.

Como forma de aproximar os games das questões sociais, o CBOLÃO já arrecadou mais de R$ 1 milhão em edições anteriores, destinados a instituições como Médicos sem Fronteiras e hospitais do Amapá durante a crise sanitária na pandemia de COVID-19. Na edição de 2023, realizada na CCXP, o torneio somou mais de duas milhões de horas assistidas, com uma média de 100 mil espectadores por transmissão e mais de R$ 260 mil doados ao Hospital de Amor.



Confira o calendário da etapa online do CBOLÃO 2024:

23 de novembro (sábado)

24 de novembro (domingo)

27 de novembro (quarta-feira)

28 de novembro (quinta-feira)

29 de novembro (sexta-feira)

30 de novembro (sábado)

1º de dezembro (domingo) – Final (MD5)