Oficina gratuita discute a importância da negritude nos jogos digitais

Foto: Arquivo pessoal Responsável por conduzir a oficina, Tassi Ribeiro é desenvolvedor de jogos, designer de narrativas e game designer

O papel do protagonismo negro na transformação do universo dos jogos digitais é um tema central para quem deseja entender as mudanças no mercado e ampliar a representatividade na indústria.

Com essa proposta, o programa Juventude Digital promove, nesta sexta-feira, 29 de novembro, uma oficina gratuita que discute a presença e importância da negritude nos games.

Discutir como o protagonismo negro vem transformando o mundo dos jogos eletrônicos é uma tarefa importante para quem deseja entender as mudanças no mercado e ampliar a representatividade na indústria.

Pensando nisso, o Juventude Digital realiza na tarde desta sexta-feira, 29 de novembro, a oficina “A negritude nos jogos digitais”.

"Há várias formas de abordar essa pauta olhando sob as lentes da representatividade, que é a mais latente. O que envolve tudo isso é justamente o impacto social que causa ao ver pessoas negras sendo protagonistas ou partes importantes das narrativas digitais, saber que uma criança ou adolescente podem se identificar com os personagens ali presentes, e sendo este um meio bastante diverso, possibilita o rompimento dos padrões", comenta Tassi Ribeiro.

Responsável por conduzir a oficina, Tassi é desenvolvedor de jogos, designer de narrativas e game designer. Aos participantes, ele vai compartilhar reflexões sobre como personagens e histórias negras vêm ganhando destaque nos jogos digitais, promovendo maior inclusão e diversidade.

"Mais do que uma luta, o reconhecimento da negritude nos jogos trouxe uma forma de revolução e protesto na indústria através do empoderamento e do auto reconhecimento, além de dar a voz para uma gama de pessoas que foram silenciadas por muitos anos", completa.

Com vagas limitadas e inscrições online, o evento é presencial e acontece na Casa da Cultura Digital, na Praia de Iracema, a partir das 14 horas.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a um panorama histórico sobre a inclusão racial nos games, os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas até o cenário atual. Além disso, a oficina contará com uma mostra especial de jogos de tabuleiro africanos, que resgatam a riqueza cultural do continente e sua influência no mundo dos games.

Serviço

Oficina “A negritude nos jogos digitais”

Quando: Sexta-feira, 29 de novembro, das 14h às 16h

Onde: Rua dos Pacajus, 33 - Praia de Iracema (Casa da Cultura Digital - Embaixada do Juventude Digital)



Inscrições gratuitas clicando aqui.