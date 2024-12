Cearense embarca para Arábia Saudita, onde disputa mundial de futebol virtual

Foto: Arquivo pessoal João Victor Lopes é profissional de EFootball e representará o Brasil no campeonato mundial realizado pela Konami

O cearense João Victor Lopes embarcou rumo a Arábia Saudita onde será disputado o Campeonato Mundial de EFootball de 2024, o mundial de futebol virtual. Atleta profissional, o jovem de 19 anos representará o Brasil na competição que acontece entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2024.

A classificação de João Victor aconteceu ainda em maio, após superar adversários brasileiros de alto nível em uma longa seletiva no EFootball na categoria console (PlayStation 5). Nessa quinta-feira, 5, ele embarcou junto da Delegação Brasileira rumo ao país do oriente médio.

À coluna ele revelou que esta é a a realização de um sonho. “A preparação foi intensa e nós estamos convictos que faremos uma ótima competição. Como consequência traremos esse título para a nação brasileira”, afirmou. Ele diz ainda querer levar o estado do Ceará e o Nordeste ao topo do mundo.

No currículo, João Victor já conta com títulos como campeonatos mundiais realizados pela Konami, a própria desenvolvedora do jogo; e nacionais, como o organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O POVO+ já contou a história deste cearense de 19 anos e para conferir toda a sua trajetória nos games competitivos, clique aqui.