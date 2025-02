Team Liquid vence MIBR e vai para final do VCT Game Changers Brazil Kickoff 2025

Foto: Team Liquid Cavalaria é formada pelas jogadoras Isabeli ‘isaa’ Esser, Leticia "joojina" Paiva, Natália "daiki" Vilela, Paula "bstrdd" Nagui e Vitória "bizerra" Vieira, além do coach Caio "Napz" Sousa e do analista Lucas "Kamino"

A Team Liquid Visa garantiu vaga na Grande Final do VCT Game Changers Brazil Kickoff 2025 ao derrotar o MIBR GC por 2 a 0, na noite de terça-feira, 11, em duelo válido pela final da Upper Bracket (Chave Superior). Com a vitória, a Cavalaria segue invicta na competição e disputará o título na próxima segunda-feira, 17, às 17 horas. Seu próximo adversário sairá do confronto entre MIBR GC e Corinthians Esports GC, no domingo, 16.

A campanha da Team Liquid no torneio tem sido dominante. Durante a competição, a equipe venceu as duas possíveis adversárias da final – MIBR GC e Corinthians Esports GC – sem ceder mapas. Agora, o time terá a chance de coroar a trajetória com o título da primeira etapa do VCT Game Changers Brazil 2025.

A line-up que chega à decisão é formada por Isabeli ‘isaa’ Esser, Leticia “joojina” Paiva, Natália “daiki” Vilela, Paula “bstrdd” Nagui e Vitória “bizerra” Vieira, sob a liderança do coach Caio “Napz” Sousa e do analista Lucas “Kamino”.

O VCT Game Changers foi criado pela Riot Games como uma iniciativa para aumentar a representatividade feminina e de outras identidades de gênero no cenário competitivo de Valorant. A Team Liquid Visa tem sido uma das protagonistas desse espaço, apostando em um elenco de jogadoras que já demonstraram alto desempenho em campeonatos nacionais e internacionais.

A decisão do torneio será transmitida pelos canais oficiais do Gamers Club Valorant no YouTube e Twitch.