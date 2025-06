Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba recebem transmissão presencial da final da LTA Sul

Foto: Samuel Setubal / O POVO Evento reunirá fãs de e-sports em três cidades cearenses com exibição da grande decisão, brindes exclusivos e programação gratuita. Final será entre Pain Gaming e o vencedor de Fúria x Isurus Estral

A final da Liga das Américas (LTA) Sul, nova competição de League of Legends voltada à América do Sul, será transmitida gratuitamente para o público cearense nos dias 14 e 15 de junho. Em Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba, os torcedores poderão acompanhar as transmissões em eventos gratuitos que contarão com brindes exclusivos e ações voltadas à comunidade gamer local.

Em Fortaleza, a semifinal entre Fúria e Isurus Estral será exibida neste sábado, 14, a partir do meio-dia, no Shopping Parangaba, local que também receberá o público no domingo, 15, para a grande final. A equipe Pain Gaming, já classificada, enfrentará o vencedor da semifinal.

No domingo, Maracanaú e Pacatuba também terão pontos de exibição da grande final: o Teatro Dorian Sampaio e a Praça do CEU, respectivamente, contarão com telões para receber os fãs.

A iniciativa promove um dos maiores encontros da comunidade de eSports no Ceará e celebra a força do cenário regional. A LTA Sul é uma continuidade do CBLOL, agora reformulado, e representa um novo momento para os torneios sul-americanos de LoL.

“A importância deste encontro vai além de fortalecer o cenário local dos e-sports. É um momento para que a comunidade cearense se reúna em clima de diversão para torcer pelos seus times do coração”, afirmou Matheus Costa, coordenador de e-sports da Prefeitura de Maracanaú e um dos organizadores.

O evento, batizado de LTA Sul Fest, conta com apoio de organizações como Pain Gaming, Waaw, Sana, Stark Games, Provenet Telecom, ProGamers e das prefeituras de Maracanaú e Pacatuba, reforçando a conexão entre o competitivo e o social no universo gamer.