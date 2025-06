Cearenses se reúnem para acompanhar vitória da Furia sobre a paiN na final da LTA Sul

Foto: Krisalex Oliveira / Stopfeeding Cearenses se reuniram para acompanhar as finais da LTA Sul, disputada entre Furia e paiN Gaming

Torcida, emoção e muita vibração marcaram o domingo, 15, de quem decidiu acompanhar de perto a final da LTA Sul 2025 em Fortaleza e Região Metropolitana. O campeonato sul-americano de League of Legends teve transmissões presenciais em três cidades do Ceará, onde torcedores puderam demonstrar todo o seu amor pelos esportes eletrônicos.

No Shopping Parangaba, no Teatro Dorian Sampaio (Maracanaú) e na Praça do CEU (Pacatuba), cearenses se reuniram para assistir à vitória da Furia sobre a paiN Gaming por 3 a 0, resultado que garantiu o título do segundo split e uma vaga inédita no MSI 2025 para a Pantera.

A iniciativa faz parte de um esforço para descentralizar os grandes momentos do e-sports brasileiro, conectando torcedores locais aos acontecimentos nacionais e internacionais. Segundo a organização, cerca de 500 pessoas participaram das transmissões presenciais. Em cada espaço, o sentimento de pertencimento e o orgulho de ver a comunidade gamer reunida deram o tom da festa.

“Essas transmissões são uma forma de valorizar quem ama o cenário e nem sempre tem acesso a grandes eventos. O e-sports está crescendo e, com iniciativas como essa, a gente fortalece o vínculo entre o público cearense e o universo dos games”, explicou Matheus Costa, coordenador de e-sports da Prefeitura de Maracanaú.

Foto: Krisalex Oliveira / Stopfeeding No Shopping Parangaba, em Fortaleza, torcedores que assistiram à final da LTA Sul, entre Furia e paiN Gaming

Torcedora da Furia, Luana Oliveira definiu a experiência como emocionante. “É uma coisa única. A gente não costuma ter esse tipo de evento aqui e poder viver isso, gritar, arrepiar, sentir o time de perto, é incrível. Espero que a Furia venha cada vez mais para o Nordeste", disse.

Mesmo diante da derrota, os fãs da paiN não deixaram de marcar presença. Juliane Costa esteve no evento em Fortaleza e comentou sobre a importância de viver a experiência em grupo. “É sempre muito bom estar com os amigos, mesmo quando torcem contra. No fim, estamos todos juntos por amor ao LoL", destacou.

Com a conquista da LTA Sul, a Furia garantiu vaga no Mid-Season Invitational (MSI), que será realizado entre os dias 27 de junho e 12 de julho em Toronto, no Canadá. Além disso, a Pantera se classificou para a Esports World Cup 2025, torneio mundial que acontece em julho, na Arábia Saudita.

Para além da competição, os encontros realizados no Ceará contaram com brindes, oficinas e ativações culturais. O evento teve o apoio de marcas como Pain Gaming, Furia, Shopping Parangaba, e Prefeituras de Maracanaú e de Pacatuba.

A proposta, segundo os organizadores, é ampliar cada vez mais o alcance dos e-sports fora do eixo Rio-São Paulo.