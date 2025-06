Aracati sediará primeira etapa dos Jogos Escolares Digitais, anuncia deputado

Foto: Samuel Setubal / O POVO Evento será realizado em agosto no Ginásio Carlos Jereissati, com torneios de e-sports, oficinas de robótica sustentável e ações voltadas à cultura geek. Organização estima público de até 5 mil pessoas

Aracati foi escolhida para receber a etapa inaugural dos Jogos Escolares Digitais, iniciativa que une tecnologia, educação e entretenimento juvenil. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, pelo secretário de Turismo do Ceará e deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), por meio das redes sociais.

“É uma grande conquista para o município, que vai se transformar em palco de inovação e aprendizado através do universo dos games e das competições escolares”, afirmou Eduardo Bismarck durante o anúncio.

Com previsão para ocorrer em agosto no Ginásio Municipal Senador Carlos Jereissati, o evento contará com torneios de e-Football, League of Legends e Pokémon Go TCG. As disputas serão voltadas a alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio da rede local. Dependendo do número de inscritos, as etapas iniciais poderão ser realizadas de forma online, com as finais acontecendo presencialmente.

Diretor geral do Sana, que está à frente da organização do evento, Daniel Braga explicou que o cronograma está sendo definido em parceria com a Federação Cearense de Esportes Eletrônicos (FCDEL), e adiantou que o objetivo é levar ao Interior um recorte da experiência do Sana eSports, evento realizado nas periferias de fortaleza.

Além do mais, os Jogos Escolares Digitais em Aracati devem contar ainda com oficinas de robótica sustentável e ativações culturais ligadas ao universo geek.

A expectativa é de que o evento receba entre duas a cinco mil pessoas, movimentando o turismo regional e a economia local por meio da contratação de produtores e fornecedores da cidade. Essa será a primeira vez que o Sana promove uma ação nesse formato fora da Capital.