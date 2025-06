Jogo cearense concorre a financiamento internacional de R$ 1,6 milhão em votação popular

Foto: Farm Break / Reprodução Criado em 48 horas, projeto mistura humor, crítica social e estética acessível. Votação popular pode impulsionar o game e fortalecer a cena de produção de jogos independente no Ceará

O cenário de desenvolvimento de jogos independentes em Fortaleza pode estar prestes a dar um salto significativo. "Farm Break", um cativante jogo arcade 3D criado por desenvolvedores cearenses, está concorrendo a um financiamento internacional de até US$ 300 mil (valor superior a R$ 1,6 milhão) por meio do "Rising Tide Challenge", competição global que depende inteiramente da votação popular.

Em Farm Break, o jogador assume o papel de Piggo, um carismático porquinho em uma missão de colorir todos os cantos do cercadinho, movimentando-se de parede a parede. Mas a tarefa não é simples: “Algumas delas não são tão seguras quanto parecem”, alertam os criadores. Com uma proposta leve, divertida e acessível, o jogo mistura humor, crítica social sutil e um universo repleto de possibilidades.

> CLIQUE AQUI PARA VOTAR EM FARM BREAK!

Rayanne Reveg, desenvolvedora de jogos, produtora cultural e uma das mentes por trás do projeto, conta que o game nasceu durante uma edição da Game Jam Plus, evento que desafia desenvolvedores a criarem jogos em tempo limitado.

“Tínhamos cerca de 48 horas para ir da ideia ao protótipo”, relembra. As inspirações vieram de obras como A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e o filme Fuga das Galinhas, resultando em uma “narrativa de fuga e resistência, mas sempre com um toque leve e carismático”.

Desde então, o jogo passou por melhorias na identidade visual, recebeu novas fases e ajustes na jogabilidade, sempre mantendo o espírito original.

Foto: Arquivo pessoal Rayanne Reveg é cearense e game business developer, sendo uma das criadoras de Farm Break

Vinicius Lima, também criador do Farm Break, revelou que o projeto surgiu entre 2019 e 2020, mas agora vive um novo momento. “O projeto foi criado entre 2019 e 2020 e agora, comemorando cinco anos, a gente sentiu que era a hora certa de trazer uma nova versão do Farm Break, dessa vez, para PC”, explica.

Segundo ele, a equipe viu no Rising Tide Challenge uma oportunidade valiosa para dar esse passo. Game designer, produtor e sound designer, ele conta que o diferencial da competição está justamente em conectar desenvolvedores independentes com o público e investidores, sem a necessidade de intermediários.

“O foco do evento é conectar devs com investidores e dar visibilidade pra jogos promissores que ainda estão longe do radar de grandes plataformas ou publishers”, pontua.

Foto: Arquivo pessoal Vinicius Lima é um dos criadores de Farm Break, tendo atuado como game designer, produtor e sound designer no projeto

Leia mais "Game não é apenas um jogo, é cultura, conexão e futuro"

Cearenses podem disputar 8 mil bolsas para cursos de Valorant, LoL e streaming

Rising Tide Challenge: como funciona a votação

Agora com o objetivo de ganhar mais visibilidade, Farm Break está participando de uma campanha internacional que pode mudar completamente os rumos do game. A competição é promovida pela Blue Ocean Games, que busca transformar a forma como jogos independentes recebem apoio financeiro.

A seleção dos projetos ocorre de forma democrática, com jogadores do mundo inteiro votando naqueles títulos que mais acreditam e desejam ver financiados.

Para apoiar Farm Break, os interessados devem:

- Criar uma conta no site da Blue Ocean Games;

- Conectar sua conta Steam;

- Fazer login entre 3 e 17 de junho;

- Assistir aos trailers dos jogos e votar.

A vinculação com a conta Steam é exigida para garantir a autenticidade dos votos e evitar manipulações. Usuários sem conta Steam ainda podem participar, mas seus votos terão peso reduzido.

A Blue Ocean Games oferece três níveis de participação, com impacto direto na influência do voto:

- Bronze Tier: Verifica se o votante é um jogador real por meio da biblioteca da Steam, conferindo maior peso ao voto.

- Silver Tier: Adiciona consentimento para uso (anonimizado) dos dados em pesquisas para desenvolvedores.

- Gold Tier: Permite ser contatado para testes de jogos pagos e convites para eventos exclusivos.

A empresa garante que todos os dados são criptografados, nunca vendidos e usados apenas no âmbito da competição. Os participantes ainda podem ganhar recompensas por identificar futuros sucessos, com ao menos US$ 10 mil em prêmios destinados aos votantes.

Leia mais Empreendedoras negras que apostaram no universo geek

Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia

O sonho da equipe e o impacto do apoio cearense



Se forem bem-sucedidos na competição, os desenvolvedores pretendem expandir significativamente o projeto. “Se a gente se sair bem na competição, além da visibilidade, temos a chance de financiar a nova versão do jogo, expandir as mecânicas, investir em uma campanha de marketing legal, fazer localização pra outros idiomas e, claro, levar o jogo também pros consoles, o que abre portas pra um público completamente novo”, afirma Vinicius.

Ele também destaca um objetivo ainda mais ambicioso: a construção de uma comunidade fiel em torno dos jogos criados pela equipe.

“Mais do que isso: com a visibilidade de Farm Break, os próximos jogos que a gente lançar também podem ganhar mais força. Um dos nossos maiores objetivos hoje é criar uma comunidade em torno dos nossos jogos, algo que acompanhe a gente a longo prazo. O mercado mudou muito e, com as ferramentas de marketing mais acessíveis, estúdios independentes agora conseguem alcançar e conversar diretamente com seu público: sem depender tanto de publishers pra isso.”

Rayanne Reveg reforça que a participação e o engajamento do público local são decisivos: “Esse apoio representa um grande passo não só para o jogo, mas também para nós, enquanto desenvolvedores cearenses”.

Para ela, "votar no Farm Break é apoiar um projeto autoral feito com muito esforço, que carrega humor, crítica leve e um universo cheio de possibilidades e que agora pode ganhar o mundo", prossegue.

A comunidade gamer do Ceará e do Brasil tem agora a chance de transformar esse sonho em realidade. A votação já está aberta, e cada voto conta para colocar Piggo no caminho da liberdade e do sucesso internacional.



Veja o trailer oficial do jogo cearense Farm Break