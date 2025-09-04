Sana E-Sports chega a Aracati com campeonatos, cultura geek e Vila dos Artistas

Foto: Samuel Setubal / O POVO A programação no Sana E-Sports Aracati é gratuita e reúne campeonatos de games, apresentações de k-pop, cultura geek e muito mais

Aracati viverá um fim de semana histórico. Nos dias 12 e 13 de setembro, o Ginásio Senador Carlos Jereissati será o palco da primeira edição do Sana E-Sports fora de Fortaleza. A programação é gratuita reunindo campeonatos de games, apresentações de k-pop, cultura geek, tecnologia e a etapa municipal dos Jogos Escolares Online.

No domingo, dia 13 de setembro, os holofotes se voltam para os campeonatos de Just Dance, eFootball, Free Fire e League of Legends, prometendo partidas eletrizantes e muita emoção para jogadores e torcedores. As inscrições acontecem no dia dia anterior, 12, diretamente no local do evento.

Além das disputas, a magia da Vila dos Artistas chegará a Aracati, onde ilustradores, desenhistas, escritores, etc, poderão expor e comercializar seus materiais.

Serviço

Sana E-Sports em Aracati

Quando: 12 e 13 de setembro

Onde: Ginásio Senador Carlos Jereissati, em Aracati/CE

Entrada gratuita