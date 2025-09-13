Shopping recebe torneio de Bomba Patch neste sábado durante o Museu do Videogame Itinerante

Foto: Bomba Patch Competição gratuita integra a programação da exposição que chega ao Iguatemi Bosque com mais de 450 consoles originais de todas as gerações

O clássico Super Bomba Patch, conhecido por marcar a memória de jogadores brasileiros nos anos 2000, volta aos holofotes em Fortaleza neste sábado, 13 de setembro. O jogo, que se popularizou como uma versão alternativa da franquia de futebol da Konami, será o destaque de um torneio realizado durante a abertura do Museu do Videogame Itinerante, no Shopping Iguatemi Bosque. A disputa começa às 16h e contará com inscrições gratuitas, que devem ser feitas no próprio local até as 15h.

A iniciativa resgata um título que fez parte da infância e adolescência de muitos fãs de futebol digital. O Super Bomba Patch ganhou fama ao atualizar times e competições brasileiras de forma não oficial, circulando em bancas de camelô e se tornando febre entre jogadores de PlayStation 2. A proposta de promover um torneio oficial dentro de um espaço museológico amplia a ideia de que os videogames, além de entretenimento, também são parte fundamental da cultura popular.

O campeonato será uma das atrações do Museu do Videogame Itinerante, exposição gratuita que estreia em Fortaleza e segue até 28 de setembro. O acervo reúne mais de 450 consoles originais, desde o Magnavox Odyssey, lançado em 1972 e considerado o primeiro videogame da história, até os sistemas mais recentes, como o Nintendo Switch 2, o PlayStation 5 e o Xbox Series. A proposta é criar uma linha do tempo interativa, permitindo que o público jogue e reviva momentos que marcaram diferentes gerações.

Além das peças raras, o espaço conta com simuladores de corrida, realidade virtual, fliperamas clássicos, concursos de cosplay, palco de Just Dance e campeonatos de diferentes títulos, consolidando-se como um ponto de encontro para fãs e curiosos. É também uma oportunidade de aproximar pais e filhos por meio da experiência de jogar juntos consoles que marcaram épocas distintas.

O Museu do Videogame Itinerante é pioneiro no Brasil e o único do gênero registrado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Reconhecido pelo Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país, já percorreu 19 estados e recebeu cerca de 5 milhões de visitantes por ano. O projeto ultrapassou fronteiras e esteve em eventos internacionais, como o London Games Festival, consolidando a relevância dos videogames como patrimônio cultural.

Em Fortaleza, a chegada do museu ganha um tempero especial com o torneio de Super Bomba Patch, que promete reunir não apenas competidores, mas também nostálgicos que lembram das disputas em lan houses ou no sofá de casa. A ideia é valorizar a memória afetiva dos jogos e, ao mesmo tempo, celebrar a força do cenário atual dos e-sports, que continua crescendo e atraindo novos públicos.

Serviço

Museu do Videogame Itinerante – Fortaleza

Onde: Shopping Iguatemi Bosque

Quando: de 13 a 28 de setembro



Torneio de Super Bomba Patch

Quando: sábado, 13 de setembro, às 16 horas (inscrições no local até às 15h)

Entrada e inscrições gratuitas