"Game não é apenas um jogo, é cultura, conexão e futuro"

Foto: Sarah Costa Parte dos homenageados na Alece. Da esquerda para direita: Lucas Freitas, Pedro Carvalho, Bárbara Bezerra, Geórgia Moreira Freire, Bruno Pedrosa, Rogério Pinheiro, Wanderson Trindade e Washington Lemos

Olhos curiosos, geralmente atentos a telas e partidas online, agora observavam cada detalhe do plenário 13 de Maio, sede de decisões que influenciam os rumos do Ceará. Em um cenário pouco habitual para o público que ali se encontrava, rostos juvenis preenchiam as galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Desta vez, estavam ali não como espectadores da política tradicional, mas como protagonistas de uma nova pauta: os esportes eletrônicos.

Na noite da terça-feira, 3 de junho, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem à Liga Cearense de Games (LCG). A cerimônia teve como objetivo reconhecer a atuação de organizadores, atletas e apoiadores do evento, que tem promovido o desenvolvimento dos e-sports no Estado e contribuído para sua valorização como ferramenta de inclusão, educação e geração de oportunidades.

Com o plenário ocupado majoritariamente por jovens integrantes da comunidade gamer, a solenidade deu visibilidade ao impacto social, cultural e econômico promovido pela LCG, que, segundo os organizadores, já movimenta milhares de pessoas no Ceará. Realizada em novembro de 2024, no Shopping RioMar Fortaleza, a Liga reuniu mais de 1.500 competidores e atraiu um público superior a 10 mil pessoas.

Uma dessas pessoas foi o deputado estadual Bruno Pedrosa (PT), que mencionou estar passando pelo local e, ao ver toda aquela movimentação, resolveu conferir. Dizendo-se amante dos jogos, ele destacou a dimensão que os jogos podem proporcionar na vida das pessoas.

“Hoje o game não é apenas um jogo, é cultura, é economia, é educação, é conexão e sobretudo futuro”, afirmou. O parlamentar defendeu o reconhecimento dos jogos eletrônicos como instrumentos de transformação social e mencionou iniciativas do governo estadual voltadas à inclusão digital, como o investimento de mais de R$ 100 milhões na distribuição de tablets a estudantes do ensino médio da rede pública.

Ele também é autor da proposta que visa a criação da Arena Gamer Ceará, um espaço público voltado ao desenvolvimento de talentos e à formação técnica no setor, bem como é dele a sugestão da inserção oficial da Semana da Juventude Digital no calendário do Estado.

Segundo Bruno Pedrosa, os games “são caminhos reais para geração de emprego” e ferramentas de “desenvolvimento social, econômico e cultural”. Além do mais, anunciou que será realizado um estudo para dimensionar o impacto econômico anual do setor no Ceará, hoje estimado em R$ 10 milhões, mas que, em sua avaliação, pode ser substancialmente maior.

Representando os homenageados, Pedro Henrique Carvalho, CEO da ProGamers e presidente da Liga Cearense de Games, agradeceu o reconhecimento e destacou o papel transformador dos esportes eletrônicos. “O que representamos vai muito mais além do que um jogo ou uma partida. Representamos um movimento, um chamado, uma geração inteira que encontrou nos esportes eletrônicos um caminho”, declarou.

Pedro descreveu os desafios enfrentados pelos atletas, que muitas vezes abrem mão de lazer e descanso para se dedicar à prática. “É sacrificar finais de semana, sono, às vezes lazer de festas, conforto para poder treinar, estudar e se superar”, disse. Para ele, os games são também formação de caráter e oportunidade para jovens de periferia.

“O Ceará não só joga, o Ceará joga sério. E mais, o Ceará forma gente, forma talentos, forma gente da periferia, gente que nunca teria voz e oportunidade”, completou.

Já Washington Lemos, presidente da Federação Cearense de Esportes Eletrônicos (FCDEL), indicou o papel educativo da modalidade e defendeu a necessidade de diferenciar os esportes eletrônicos dos jogos de azar. Ele também mencionou a realização dos jogos escolares eletrônicos no Estado.

Daniel Braga, presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), comentou sobre o potencial dos games para gerar novas carreiras e ampliar horizontes da juventude. Ele ressaltou a transversalidade dos jogos eletrônicos e sua aplicação em processos educacionais, como a gamificação.

Coordenador de e-sports de Maracanaú e diretor de marketing da FCDEL, Mateus Costa definiu a Liga como uma “estratégia de ascensão social”, ao afirmar que “no Ceará, esporte eletrônico é esporte, sim, é cultura, sim, é educação, sim, é desenvolvimento social, sim”.

Lucas Freitas, apresentador e narrador de games, destacou o reconhecimento proporcionado pela solenidade. “Estar aqui é uma realização, é um sonho muito bacana de ver que a gente está sendo reconhecido, sendo visto”, disse.

A mesa da solenidade foi presidida pelo deputado Bruno Pedrosa, atual presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Alece. Também compuseram a mesa Pedro Henrique Carvalho (Liga Cearense de Games), Rogério Pinheiro (Secretaria de Esporte do Ceará), Washington Lemos (Federação Cearense de Esportes Eletrônicos), Daniel Braga (Fundação Cultural Nipônica Brasileira) e Geórgia Moreira Freire (Shopping RioMar Fortaleza).

A sessão solene foi realizada por requerimento do deputado Bruno Pedrosa, com o apoio dos deputados Agenor Neto e David Raimundão.

“No Ceará o e-sports tem vez e é uma modalidade esportiva”

Durante a sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem à Liga Cearense de Games, também esteve presente o secretário estadual do Esporte, Rogério Pinheiro. Representando o governador Elmano de Freiras e apoiador do segmento no Ceará, o secretário destacou o papel dos esportes eletrônicos no Estado e anunciou a realização dos próximos "Jogos Escolares Digitais" na Arena Castelão.

Rogério Pinheiro afirmou que “aqui no Ceará o e-sports tem vez e é uma modalidade esportiva”, colocando a Secretaria de Esportes à disposição para apoiar o crescimento do setor. Apresentando-se como gamer, ele relatou que seu primeiro console foi um Atari e que atualmente joga “quase todos os dias”, utilizando aparelhos como PlayStation 4 e 5, Xbox e Nintendo Switch para momentos de lazer.

O anúncio sobre o Castelão foi contextualizado como parte de um plano de ampliação da visibilidade dos esportes eletrônicos. Rogério afirmou que o estádio, tradicionalmente voltado ao futebol, é também “palco de muitos eventos e importantes” e “um local de grandes eventos culturais”. Ele classificou o espaço como uma arena “multiesportiva e multicultural”.

Antes da escolha pelo Castelão, o secretário revelou que havia discutido com Washington Lemos, presidente da FCDEL, a possibilidade de realizar o evento no Centro de Formação Olímpica (CFO), com uma estrutura cultural capaz de receber até 21 mil pessoas. Segundo Pinheiro, a proposta evoluiu para o uso do Castelão, com uma estrutura projetada para abrigar pelo menos 17 mil pessoas nas arquibancadas, atrás de um dos gols.

Em sua fala, o secretário também defendeu o potencial dos esportes eletrônicos como ferramenta de desenvolvimento para a juventude cearense. Ele destacou a importância da prática para a “inclusão social, a geração de oportunidades e a movimentação econômica” no Estado.

Pinheiro ainda mencionou uma declaração da ex-ministra do Esporte, Ana Moser, que havia se posicionado contra o reconhecimento dos e-sports como prática esportiva. Em resposta, ele relembra que na época foi enfático com quem conversava sobre o assunto. “Aqui no Ceará o e-sports tem vez e é uma modalidade esportiva”.