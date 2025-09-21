Furia vence The MongolZ e Brasil volta a ser campeão internacional de CS2

Foto: Dimitrii / HLTV Com o título da Fissure Playground 2, Furia conquista o maior título da sua história no Counter-Strike

O Brasil voltou a levantar uma taça internacional no cenário competitivo de Counter-Strike. Neste domingo, 21, a Furia derrotou a The MongolZ, equipe número 1 do ranking mundial, por 3 a 2 na final da Fissure Playground 2, disputada em Belgrado, na Sérvia. O título marca o momento mais importante da organização desde sua entrada na modalidade e recoloca o País entre os protagonistas da cena global.

O feito ganha ainda mais dimensão pela presença de Gabriel "FalleN" Toledo, que se tornou o único brasileiro a conquistar troféus oficiais em todas as versões competitivas da franquia: CS 1.5, CS 1.6, CS:GO e CS2. Aos 34 anos, o “Professor” consolida uma trajetória de duas décadas, agora liderando uma nova geração de jogadores.

A campanha da Pantera foi acompanhada pelas transmissões oficiais da MadHouse, com destaque para vitórias sobre adversários de peso como Falcons, Astralis, Pain Gaming, G2 e Team Liquid. Na final contra os mongóis, transmitida para mais 250 mil brasileiros simultâneos, o equilíbrio foi a marca da série melhor de cinco.

A Furia abriu vantagem ao vencer o primeiro mapa, mesmo depois de desperdiçar dois matchpoints e precisar do overtime para fechar em 16 a 13. Na sequência, a The MongolZ reagiu em sua melhor Inferno e levou por 13 a 11. O terceiro mapa, Nuke, foi novamente decidido no overtime, com triunfo brasileiro por 16 a 12.

Foto: Dimitrii / HLTV A equipe da FURIA é formada pelos brasileiros FalleN, yuurih e KSCERATO, pelo cazaque Molodoy e pelo letão Yekindar

Em Overpass, os mongóis voltaram a empatar a série com vitória por 13 a 9, forçando a decisão na Dust2. No mapa decisivo, a Furia foi avassaladora: vitória por 13 a 5 e festa brasileira em Belgrado.

Com a conquista, a organização brasileira embolsa US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão), enquanto os vice-campeões levam US$ 100 mil (R$ 500 mil). Mais do que o prêmio, a vitória representa um divisor de águas para a FURIA, que passa a figurar entre as principais equipes de CS2 do mundo e dá novo fôlego ao país que já foi referência no cenário.