Gamers recebem homenagem na Alece por contribuição aos e-sports

Foto: Guilherme Alexandria / Kauã Alves / Belle Zaylakim / ProGamers

Do som dos cliques à vibração das torcidas, a cena gamer cearense vai ganhar um novo tipo de reconhecimento. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) irá homenagear vinte nomes que se destacaram na Liga Cearense de Games, realizada em novembro de 2024 no Shopping RioMar Fortaleza.

Na solenidade, que acontece no fim da tarde de terça-feira, 27 de maio, serão celebrados jogadores que brilharam nas disputas de jogos como Valorant, League of Legends, Counter-Strike 2, Free Fire e outros, além de representantes da organização, patrocinadores e apoiadores.

Idealizada como uma plataforma acessível e estruturada, a Liga se consolidou como um marco para os esportes eletrônicos no estado, reunindo mais de 1.500 competidores e um público de mais de 10 mil pessoas em suas ações presenciais.

Foto: Guilherme Alexandria / Kauã Alves / Belle Zaylakim / ProGamers Competição realizada em shopping da capital cearense reuniu mais de 1,5 mil competidores

Com enfoque social e cultural, o projeto se destacou ao democratizar o acesso ao universo competitivo dos games, oferecendo espaço para talentos de diferentes regiões e contextos sociais.

“Essa homenagem na Alce é uma conquista histórica para os e-sports no Ceará”, afirma Pedro Carvalho, responsável pela Liga Cearense de Games. “Representa o reconhecimento oficial da importância cultural e social que os jogos eletrônicos têm hoje, não só como entretenimento, mas também como esporte competitivo, gerador de oportunidades, empregos e inclusão social.”

Mais do que uma competição, a liga promoveu ainda ações de formação e desenvolvimento profissional, incentivando a disciplina, o trabalho em equipe e a representatividade no cenário gamer. O projeto também deu visibilidade a jogadoras e jogadores de todas as idades, gêneros e classes sociais, contribuindo para a construção de um ambiente mais diverso e acolhedor.

Segundo Pedro Carvalho, diante de tudo isso, o reconhecimento na Assembleia Legislativa pode abrir portas para novos investimentos e reforçar a importância de políticas públicas voltadas ao setor.

“É um marco decisivo que evidencia que os e-sports vieram para fortalecer nossa cultura, mudar vidas e gerar impacto positivo em nosso estado”, pontuou.