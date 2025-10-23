Fortaleza recebe arena gamer de 700 m² durante o Festival Tamo Junto BB 2025

Foto: W7M / Divulgação Evento terá uma arena gamer de mais de 700 m² montada pela W7M Esports no Marina Park Hotel, reunindo simuladores, realidade virtual e competições entre jogadores e influenciadores

O público gamer de Fortaleza terá um novo ponto de encontro em dezembro. Durante o Festival Tamo Junto BB 2025, que será realizado entre os dias 10 e 14 no Marina Park Hotel, a Cidade receberá uma arena gamer de mais de 700 metros quadrados. O espaço será montado pela W7M Esports, que promete reunir competições, simuladores e experiências de realidade virtual.

A arena contará com áreas para jogos de console e PC, estações de Just Dance, games em realidade virtual (VR) e zonas dedicadas a títulos mobile. Além das partidas, o público poderá participar de desafios 1x1 com influenciadores, acompanhar transmissões ao vivo em cabines personalizadas e interagir em atividades gamificadas com distribuição de prêmios.

A proposta é transformar o Marina Park em um espaço de celebração da cultura gamer, com ambientação imersiva, loja oficial da W7M e áreas temáticas para fotos e interação. O evento busca aproximar o público dos jogos eletrônicos dentro de um festival que combina música, esportes e cultura.

Entre os nomes confirmados estão Pulga, atleta de Fortnite da W7M, e o influenciador Max Vitorino, que participarão de partidas e interações com o público.

Criada em 2017, a W7M Esports é a divisão de esportes eletrônicos da W7M Investments Group. A organização atua em competições profissionais e em projetos de formação voltados ao desenvolvimento de jovens no cenário dos games.