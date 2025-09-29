Riot Games confirma retorno do CBLOL em 2026

Foto: Riot Games Durante o ano de 2025, o cenário brasileiro de LoL integrou a Liga das Américas como Conferência Sul (LTA Sul)

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) está de volta. A Riot Games anunciou que, a partir de 2026, a competição voltará a ser uma liga independente, retomando a marca que ajudou a consolidar o cenário competitivo de e-sports no Brasil. A decisão também vale para a LCS, liga da América do Norte, que havia sido unificada ao CBLOL em 2025 dentro da estrutura da League of the Americas (LTA).

A mudança atende a um pedido antigo da comunidade. Embora a LTA tenha elevado o nível competitivo e aproximado diferentes regiões, o modelo não conseguiu reproduzir o sentimento de identidade que os fãs tinham com suas ligas originais.

Foto: Riot Games A Pain Gaming foi a última campeã do CBLOL, quando conquistou o 2º Split da competição em 2024

“O orgulho e a história regionais são parte essencial da experiência dos e-sports do LoL, e ficou claro que a comunidade queria suas ligas de volta”, reconheceu a Riot em comunicado.

Com o retorno, o CBLOL volta a reunir o Brasil e países da América do Sul (Latam Sul), enquanto a LCS concentrará América do Norte e Central. Já a LLA (Liga Latinoamérica) não retorna como competição própria, mas seus times seguirão integrados às duas estruturas principais.

Equipes como a Leviatán e a Lyon, representantes da Argentina e do México, permanecem como parceiras fixas do CBLOL e da LCS, respectivamente.

O que muda em 2026 no competitivo do LoL

O calendário será reformulado para dar mais clareza e consistência às temporadas. Serão três etapas anuais, cada uma com formatos atualizados e duração maior, permitindo que as rivalidades regionais ganhem mais destaque e que as equipes tenham mais tempo de palco. Ao final de cada temporada, os campeões terão vaga direta em torneios internacionais:

- First Stand: 1 vaga para o CBLOL e 1 para a LCS

- MSI: 1 vaga para o CBLOL e 2 para a LCS

- Mundial: 1 vaga para o CBLOL e 3 para a LCS

Outro ponto anunciado é o retorno das Finais Regionais, grandes eventos presenciais que marcam o encerramento da temporada em cada liga.

O que fica do LTA no novo CBLOL

O período da LTA deixou aprendizados que serão mantidos, como a experiência de Fantasy, a integração com ligas de acesso e a manutenção da maioria das partidas aos sábados e domingos. Além disso, a Riot seguirá testando a presença de equipes convidadas, aproximando jogadores do Tier 2 do cenário profissional.

Para o público brasileiro, a volta do CBLOL como marca independente representa não apenas nostalgia, mas também reafirmação do papel do Brasil no ecossistema global de LoL. A liga foi responsável por criar uma das maiores comunidades de esports do mundo, capaz de lotar estádios e mobilizar milhões de espectadores em transmissões online.

Enquanto a temporada de 2025 segue em andamento, a Riot prometeu revelar os detalhes finais do novo formato até o fim do ano.