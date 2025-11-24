Foto: Fluxo / Captura de tela O serviço Fluxo_ON oferece pacotes pré-pagos com bônus de dados que não consomem a franquia principal durante as partidas

Entre as organizações de e-sports mais conhecidas do Brasil, o Fluxo anunciou nesta segunda-feira, 24, a sua entrada no mercado de telefonia móvel. Em parceria com a Surf Telecom, a empresa lançou o "Chip Fluxo", produto que oferece planos de internet com dados dedicados especificamente para jogos em dispositivos móveis. O objetivo é fornecer conectividade sem consumir a franquia principal de dados do usuário durante as partidas.

O serviço, denominado Fluxo_ON, opera no modelo pré-pago e apresenta duas modalidades de contratação. A opção de R$ 40 disponibiliza uma franquia geral de 30 GB, somada a um bônus de 5 GB exclusivos para o uso em games.

Já o plano de R$ 75 oferece 60 GB para uso geral e 10 GB dedicados aos jogos. Uma das características do serviço é a alteração na interface do aparelho, onde o nome da organização passa a ser exibido na barra de identificação da operadora.

O acordo comercial define responsabilidades distintas para as duas companhias. A Surf Telecom assume a estrutura técnica, suporte, logística e a operação de telecomunicações. A empresa atua no Brasil como geradora de Operadoras de Rede Virtual Móvel (MVNO), fornecendo serviços de dados e voz para marcas terceiras.

Enquanto isso, o Fluxo fica encarregado da comunicação, relacionamento com a comunidade e das estratégias de ativação do produto no cenário de competições eletrônicas.

Segundo Alex Watanabe, diretor de operações do Fluxo, o projeto visa ampliar o acesso à conectividade e integrar a marca ao cotidiano do consumidor. Davi Fraga, sócio da Surf Telecom, por sua vez, declara que a operação busca entregar estabilidade de rede e segurança para o público de e-sports.