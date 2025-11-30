Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Depois de anos batendo na trave, Team Liquid Brasil conquista título mundial de Valorant feminino
Equipe brasileira superou a Shopify Rebellion por 3 a 2 na final do Game Changers em Seul na manhã deste domingo, 30. A vitória garante prêmio de US$ 180 mil e título inédito após temporada de domínio nacional. MIBR encerrou competição na terceira posição e completou pódio com presença do Brasil
O Brasil assumiu o topo do Valorant internacional! A Team Liquid Visa Brasil conquistou na manhã desde domingo, 30, o título do VCT Game Changers Championship 2025. A equipe superou a Shopify Rebellion por 3 a 2 na grande final realizada em Seul, na Coreia do Sul. O resultado marca a primeira vitória mundial do Brasil na modalidade que inclui mulheres cis e trans e pessoas não binárias.
A conquista rende à Team Liquid uma premiação de US$ 180 mil (aproximadamente R$ 1,1 milhão). A Shopify Rebellion, com o segundo lugar, faturou US$ 100 mil. O Brasil também esteve presente no terceiro lugar do pódio com o MIBR, que garantiu US$ 70 mil.
O título mundial ocorre após o vice-campeonato de 2023 e fecha uma temporada de resultados positivos para a equipe da Liquid, que acumulou sete títulos nacionais ao longo do ano.
Após a partida, a capitã Natália "Daiki" comentou o resultado emocionada. "Eu não estou acreditando", afirmou. A jogadora Bizerra destacou a presença de familiares na arena em Seul. "Primeiro mundial para o Brasil. Estou feliz demais. Estou muito feliz por minha família estar aqui. É muito bom ver todos eles felizes", disse.
Disputa mapa a mapa
A decisão foi disputada em uma série de cinco mapas. O confronto começou no mapa Haven, escolha da equipe brasileira. A Team Liquid iniciou na defesa e terminou a primeira metade com vantagem de 7 a 5. No entanto, a Shopify Rebellion reagiu na segunda etapa, venceu quatro rodadas consecutivas na reta final e fechou o mapa em 13 a 11.
No segundo mapa, Pearl, a disputa seguiu equilibrada, com empate de 6 a 6 no intervalo. Na segunda metade, a brasileira Joojina liderou as estatísticas com 23 eliminações. A Team Liquid venceu as quatro últimas rodadas e igualou a série ao marcar 13 a 11.
A virada na série ocorreu no mapa Bind. A Shopify Rebellion dominou o início da partida e abriu 9 a 3 no placar. Na troca de lados, a Team Liquid reagiu, venceu a rodada inicial e controlou a economia adversária. Com desempenho de destaque das jogadoras "isaa" e "Jelly", as brasileiras venceram a segunda metade por 10 a 1 e fecharam o mapa em 13 a 10.
A Shopify Rebellion forçou o quinto jogo ao vencer no mapa Sunset. A equipe norte-americana controlou as ações defensivas e encerrou a primeira metade vencendo por 8 a 4. Apesar de uma breve reação da Team Liquid no início do segundo tempo, a Shopify manteve a superioridade e finalizou o mapa em 13 a 6.
A partida foi decidida no quinto e último mapa, a Split, onde a Team Liquid confirmou a vitória final por 13 a 8, fechando o placar em 3 a 2 no agregado.
Na oportunidade, Daiki afirmou em entrevista que não escondia suas ambições em assumir o topo do mundo no Valorant. Além do mais, mencinou suas pretensões de futuramente partir para o cenário competitivo misto.