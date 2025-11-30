Depois de anos batendo na trave, Team Liquid Brasil conquista título mundial de Valorant feminino

Foto: Christina Oh/Riot Games Team Liquid Brasil superou a Shopify Rebellion por 3 a 2 na final do Game Changers em Seul na manhã deste domingo, 30

O Brasil assumiu o topo do Valorant internacional! A Team Liquid Visa Brasil conquistou na manhã desde domingo, 30, o título do VCT Game Changers Championship 2025. A equipe superou a Shopify Rebellion por 3 a 2 na grande final realizada em Seul, na Coreia do Sul. O resultado marca a primeira vitória mundial do Brasil na modalidade que inclui mulheres cis e trans e pessoas não binárias.

A conquista rende à Team Liquid uma premiação de US$ 180 mil (aproximadamente R$ 1,1 milhão). A Shopify Rebellion, com o segundo lugar, faturou US$ 100 mil. O Brasil também esteve presente no terceiro lugar do pódio com o MIBR, que garantiu US$ 70 mil.

O título mundial ocorre após o vice-campeonato de 2023 e fecha uma temporada de resultados positivos para a equipe da Liquid, que acumulou sete títulos nacionais ao longo do ano.

Após a partida, a capitã Natália "Daiki" comentou o resultado emocionada. "Eu não estou acreditando", afirmou. A jogadora Bizerra destacou a presença de familiares na arena em Seul. "Primeiro mundial para o Brasil. Estou feliz demais. Estou muito feliz por minha família estar aqui. É muito bom ver todos eles felizes", disse.

Disputa mapa a mapa

A decisão foi disputada em uma série de cinco mapas. O confronto começou no mapa Haven, escolha da equipe brasileira. A Team Liquid iniciou na defesa e terminou a primeira metade com vantagem de 7 a 5. No entanto, a Shopify Rebellion reagiu na segunda etapa, venceu quatro rodadas consecutivas na reta final e fechou o mapa em 13 a 11.

No segundo mapa, Pearl, a disputa seguiu equilibrada, com empate de 6 a 6 no intervalo. Na segunda metade, a brasileira Joojina liderou as estatísticas com 23 eliminações. A Team Liquid venceu as quatro últimas rodadas e igualou a série ao marcar 13 a 11.

A virada na série ocorreu no mapa Bind. A Shopify Rebellion dominou o início da partida e abriu 9 a 3 no placar. Na troca de lados, a Team Liquid reagiu, venceu a rodada inicial e controlou a economia adversária. Com desempenho de destaque das jogadoras "isaa" e "Jelly", as brasileiras venceram a segunda metade por 10 a 1 e fecharam o mapa em 13 a 10.

A Shopify Rebellion forçou o quinto jogo ao vencer no mapa Sunset. A equipe norte-americana controlou as ações defensivas e encerrou a primeira metade vencendo por 8 a 4. Apesar de uma breve reação da Team Liquid no início do segundo tempo, a Shopify manteve a superioridade e finalizou o mapa em 13 a 6.

A partida foi decidida no quinto e último mapa, a Split, onde a Team Liquid confirmou a vitória final por 13 a 8, fechando o placar em 3 a 2 no agregado.

Estrela de Daiki

Esta não é a primeira vez que Natália Daiki ganha destaque deste colunista no O POVO+. Além de diversos títulos conquistados por ela e publicados neste espaço, em junho de 2025, a atleta foi personagem da reportagem "Dos pixeis à vida real, mulheres encontram identidade no universo de Valorant", material que mostrou como mulheres têm se destacado por meio do FPS da Riot Games.

Na oportunidade, Daiki afirmou em entrevista que não escondia suas ambições em assumir o topo do mundo no Valorant. Além do mais, mencinou suas pretensões de futuramente partir para o cenário competitivo misto.

Brasil já foi campeão mundial de Valorant

Em 2022, o Brasil também conquistou o topo do Valorant mundial com a Loud. Na época, a equipe comandada por Sacy, Saadhak, Pancada, Less e Aspas superou o título diante da Optic Gaming.