Governo do Ceará lança plataforma online para integrar e digitalizar municípios

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼FERRAMENTA surge com a proposta de acelerar a transformação digital nos municípios

O Governo do Ceará lançou nesta quinta-feira, 30, a plataforma online Ceará Um Só, voltada à transformação digital e à integração entre Estado e municípios. A ferramenta reúne sistemas de gestão fiscal, planejamento e ampliação da transparência das ações públicas.

Em fase piloto, 14 municípios-polo serão atendidos no primeiro ano, mas a meta é expandir a todas as 184 cidades do Estado.

O lançamento da plataforma ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença de gestores estaduais e representantes municipais. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE), em parceria com o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), da Universidade Federal do Ceará (UFC), dentro do programa Ceará Mais Digital.

Conforme o Governo do Estado, a plataforma reúne ferramentas para apoiar os municípios em diferentes áreas da administração pública. Entre os principais serviços estão:

Protocolo eletrônico: substitui processos em papel, reduzindo custos e agilizando a tramitação de documentos;

Sistemas contábeis e financeiros: padronizam procedimentos e dão mais segurança às informações fiscais;

Painéis de indicadores: permitem acompanhar metas de governo, desempenho da gestão e dados orçamentários em tempo real;

Ferramentas de planejamento e autoavaliação: auxiliam no monitoramento de resultados e na elaboração de planos de ação;

Recursos de educação fiscal e financeira: voltados para servidores e para a população, com cursos, trilhas de aprendizado e conteúdos digitais.

O Ceará é o primeiro estado do Brasil a lançar uma plataforma dessa dimensão, segundo o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini. Ele destacou que a ferramenta auxiliará os municípios, por exemplo, na adaptação às mudanças da reforma tributária.

“Temos ferramentas ligadas à educação fiscal e ao cálculo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o que pode apoiar as administrações nesse momento de transição”, disse o secretário.

A fase piloto do "Ceará Um Só" deve durar um ano, período em que a plataforma será disponibilizado inicialmente para 14 municípios, representando as Regiões de Planejamento do Ceará: Acaraú, Aracati, Baturité, Canindé, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá, Tianguá.

De acordo com o secretário da Seplag, Alexandre Cialdini, essas cidades-polo funcionarão como referência para a expansão gradual aos demais municípios do Ceará. “Durante esse período [piloto], haverá tutoria, capacitação e acompanhamento contínuo. Nosso objetivo é gerar oportunidades e fortalecer a gestão municipal de forma estruturada”, afirmou.

O supervisor de tecnologia do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede/ UFC), Rodrigo Silveira, explica que o sistema valoriza a criação de redes de cooperação. “A plataforma funciona como uma rede social de gestão pública, onde municípios compartilham soluções e aprendizados. Isso fortalece a capacidade de cada cidade de melhorar seus serviços”, afirmou.

Além dos gestores municipais, os dados da plataforma também estarão abertos à população, mas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A titular da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) de Fortaleza, Carolina Monteiro, ressaltou que a plataforma atende a uma necessidade antiga de articulação entre municípios.

“O maior impacto será o banco de dados unificado. Com ele, poderemos desenvolver políticas públicas mais específicas para cada município. O grande ganho será criar políticas adaptadas à realidade local, valorizando a riqueza e a diversidade do nosso Estado”.

André Barreto (PT), prefeito de Crato, município na Região do Cariri, também destacou a importância dessa parceria. “Ao conhecer a plataforma, percebemos que ela pode melhorar a infraestrutura digital das prefeituras e aproximar as gestões do governo estadual. Confirmamos nossa adesão porque entendemos que precisamos avançar e modernizar nossos serviços”, afirmou.

