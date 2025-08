Fortaleza realiza 1ª audiência pública de revisão do Plano Diretor

Foto: Tainá Cavalcante/divulgação/Prefeitura de Fortaleza O SECRETÁRIO do IPPLAN, Artur Bruno (em pé), esteve na audiência sobre o Plano Diretor

Foi realizada neste sábado, 2, a primeira audiência pública para revisão do Plano Diretor de Fortaleza (PDPFor). Aberto ao público, o momento reuniu cidadãos fortalezenses e representantes da sociedade civil e do poder público. Até o começo de outubro, estão previstas oito audiências.

Todos os encontros ocorrerão aos sábados (veja cronograma no fim da matéria), a partir de 8h30min. Cada encontro terá um tema específico. O foco desta primeira audiência foi nas áreas de riscos da Capital.

Catalina Leite | MPCE recomenda que Prefeitura anule novo cronograma do Plano Diretor; ENTENDA

Durante a manhã, agentes da Defesa Civil de Fortaleza explicaram a metodologia utilizada para alcançar uma definição de área de risco, além de categorias. Na sequência, os cidadãos compartilharam suas frustrações e opiniões sobre o tema, que foram compiladas e serão analisadas.

O objetivo das audiências é justamente ouvir a população de Fortaleza e integrar suas necessidades ao Plano Diretor. Encerrado o ciclo de escuta, ocorre capacitação de delegados e então, a Conferência da Cidade, entre 17 e 19 de outubro, momento em que a proposta final será apresentada.

Segundo Artur Bruno, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), a Prefeitura prevê enviar o documento para votação na Câmara dos Deputados até o dia 6 de novembro.

O gestor pontua que “tudo que tiver de positivo e produzido nos últimos dois anos”, será “acolhido” na construção do Plano Diretor.

“[Vamos integrar] inclusive elementos do Plano Diretor de 2009. Por exemplo, as Zeis. É uma grande ideia, importante para tratarmos com atenção as populações mais vulneráveis”, afirmou.

“Tudo que tiver a ver com questão do desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural da cidade, tudo será discutido”.

Plano Diretor de Fortaleza: uma cidade "mais compacta e densificada"

Entre as diversas questões a serem tratadas pela revisão do Plano Diretor, Artur Bruno mencionou a ausência de áreas verdes em certas regiões da Cidade, como o Pirambu. Ele afirmou que o superaquecimento no bairro “traz problemas de saúde para a população”.

“E isso por quê? Porque não tem área verde. Só tem casa, só tem asfalto. Então nós precisamos levar essas áreas verdes para essa população mais vulnerável, que está nos bairros mais periféricos”, argumentou.

O investimento na periferia foi reforçado pelo presidente do Ipplan: “Fortaleza é uma cidade policêntrica, tem o nosso centro histórico, mas tem outros. A gente quer estimular que esses centros periféricos continuem crescendo, porque o ideal é que as pessoas morem, trabalhem próximo a suas residências”.

Outro estímulo citado por ele é a busca por “corredores de tráfego”. Isto é, “onde tiver VLT, ônibus, metrô, é aí que as pessoas têm que viver. Ou seja, a gente quer que a cidade fique mais compacta, mais densificada”.

Plano Diretor de Fortaleza: calendário das audiências públicas

As audiências públicas acontecem sempre aos sábados, a partir de 8h30min, na Academia do Professor (rua Dona Leopoldina, 907 – Centro). Saiba mais no site oficial do Plano Diretor de Fortaleza. Confira o cronograma de debates:

1° ciclo de audiências

2 de agosto: Áreas de riscos

9 de agosto: Ambiente natural

23 de agosto: Ambiente construído (Zeis, habitação, zonas urbanas)

30 de agosto: Centralidades (patrimônio, polos e eixos)

2° ciclo de audiências