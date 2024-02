Fábrica da Arezzo é confirmada no Ceará

Foto: Paquetá Shoe Company/Divulgação GRUPO Paquetá iniciou processo de recuperação judicial em 2019

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que a Arezzo, após uma negociação com o Governo do Estado, assumirá as operações da Paquetá nos municípios de Uruburetama e Tururu.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. Elmano também informou que 1.200 empregos serão mantidos e há possibilidade de “expansão no futuro”.

“Os trabalhadores, inclusive, já estão em treinamento para assumirem as novas funções na Arezzo. Gerar cada vez mais postos de trabalho é nossa prioridade absoluta!”, informa.



O que aconteceu com a Paquetá?

Em dificuldades desde 2019, quando entrou em processo de recuperação judicial (PRJ), a empresa teve o processo encerrado no início de novembro passado.

Ainda assim, no mesmo período, anunciou o fechamento de suas operações em cinco cidades do Estado. Mas segue devendo R$ 23 milhões em débitos tributários no Ceará.

Arezzo em crescimento

Por outro lado, a varejista Arezzo&Co avança no País. Com ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) a empresa anunciou a fusão com o Grupo Soma, dono das marcas Farm e Hering, na segunda-feira, 5.

A nova companhia, cujo nome não foi definido ainda, projeta alcançar um faturamento de R$ 12 bilhões.



Dentre mais de 2 mil lojas próprias e franquias, a organização de 34 marcas irá vender calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, como roupas e outros acessórios, conforme divulgado ao mercado via fato relevante hoje.

A expectativa é que haja aumento de receita, otimização da gestão dos canais multimarcas, e-commerce e franquias, bem como da planta industrial de malharia da Hering.

Além disso, a fusão prepara a nova empresa para "plugar outras verticais de negócio". Isso deve facilitar, por exemplo, expansão no País.

"O surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma", informaram as companhias no documento conjunto. (Com Ana Luiza Serrão e Samuel Pimentel)



MPT

A negociação do passivo trabalhista da Paquetá no Ceará está sendo mediado pelo Ministério Público do Trabalho