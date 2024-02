Cearenses pagaram R$ 6,44 bilhões ao setor de seguros em 2023

Foto: AURÉLIO ALVES O seguro de carro é uma das modalidades mais populares no Ceará

Os cearenses estão buscando se proteger, cada vez mais, de imprevistos nas finanças. É o que demonstra os R$ 6,44 bilhões arrecadados pelo setor de seguros no Estado em 2023, que apresentou crescimento nominal de 3,5% em relação a 2022, com R$ 6,22 bilhões.

Os dados foram enviados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) ao O POVO. A área de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), equivalente a planos de previdência privada oferecidos por seguradoras, foi responsável pelo maior volume investido no Ceará, com R$ 2,82 bilhões; seguido pelo segmento de Danos e Pessoas, com R$ 2,79 bilhões; receitas de capitalização, R$ 555,5 milhões; e previdência tradicional, R$ 265,9 milhões.

Setor de seguros no Ceará em 2023



A relação entre os prêmios e sinistros no Ceará também foi positiva. Os pagamentos dos segurados às seguradoras – prêmios – foram de R$ 2,79 bilhões em 2023, já as indenizações de eventos cobertos por seguros – sinistros – ficou em R$ 1,16 bilhão no período.

Os prêmios por linha de negócio foram liderados por “automóveis”, com R$ 852,3 milhões (30,54% do total). Logo após, a categoria “outras”, com R$ 652,7 milhões (23,39%); “vida”, com R$ 650,3 milhões (23,3%); “prestamista”, com R$ 379,7 milhões (13,61%); “compreensivo”, R$ com 141,6 milhões (5,08%); “riscos especiais - patrimonial”, com R$ 89,1 milhões (3,19%); e rural, com R$ 24,9 milhões (0,89%).

Prêmios por linha de negócio no Ceará em 2023



Nas linhas de negócios por prêmios, o maior crescimento real foi registrado por “pessoas - outros”, com alta de 15,21% de 2022 para 2023. Em seguida, “compreensivo” (+14,18%) e “rural” (+14,11%). Já as maiores quedas ocorreram nos Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (“DPVAT”), com -70,04%; “financeiros” (-40,32%) e “riscos especiais - patrimonial” (-40,18%).

Crescimento real por linha de negócio no Ceará em 2023



O diretor comercial da seguradora Tokio Marine, Cefas Rodrigues, relatou que, de fato, o mercado cearense de seguros apresentou um crescimento expressivo em 2023. Os maiores destaques ficaram a cargo da carteira de Automóvel, Seguro de Vida, Seguro Residencial e Fiança Locatícia. “(Houve) maior conscientização sobre a importância da proteção”, disse.

“A nossa expectativa é que o mercado de seguros continue crescendo muito devido ao aquecimento do mercado imobiliário (...), a maior empregabilidade, geração de renda e redução da taxa de juros. Fatores que vêm movimentando bastante a economia na região (Ceará) e, consequentemente, impactam o mercado de seguros”, complementou.

Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o maior desafio do setor de seguros é ampliar a cobertura de segurados no País. “Temos colocado atenção e esforço para fazer o benefício do seguro chegar a um número cada vez maior de pessoas”, informou em nota ao O POVO. A entidade estimou, ainda, um crescimento nacional de 11,7% para 2024.

"A evolução da jornada de democratização e conscientização sobre a importância do seguro requer mais investimento em educação financeira para ampliar o entendimento da sociedade sobre proteção", conforme o diretor comercial da regional Nordeste da Icatu Seguros, Henrique Jenkins. "Continuaremos na busca por mais canais e por produtos flexíveis que atendam às diferentes realidades socioeconômicas e fases da vida".

Panorama de seguros no Ceará

Setor de seguros no Ceará em 2023

Prêmio - R$ 2.790.924.670,76

Sinistro - R$ 1.167.849.482,76

Contribuições VGBL - R$ 2.820.589.395,26

Contribuições Previdência - R$ 265.988.765,57

Receitas Capitalização - R$ 555.570.920,64

Resgates Capitalização - R$ 445.174.215,04

Prêmios por linha

de negócio no Ceará em 2023

Auto - 30.54%

Outras - 23.39%

Vida - 23.3%

Prestamista - 13.61%

Compreensivo - 05.08%

Riscos Especiais - Patrimonial - 3.19%

Rural - 0.89%

Fonte: Susep | Atualizado em 12/02/24