Ceará vai receber R$ 1,1 milhão de royalties da mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu um total de R$ 1.110.158,52 de royalties da mineração para o Ceará. No Brasil, a quantia chegou a R$ 463.145.884,72 para os estados e municípios.

Do total a ser repartido, R$ 216.334,2 vão para o Ceará e R$ 893.824,32 para 65 municípios do Estado. Veja mais abaixo todas as cidades que irão receber o dinheiro.

Este valor, distribuído na terça-feira, 12, é referente à cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada no mês de fevereiro e que está sendo distribuída regularmente em março.

No âmbito nacional, R$ 92.629.178,51 vão para os estados e o Distrito Federal e R$ 370.516.706,21 para 2.165 municípios.

Já os estados que mais receberam recursos da CFEM foram Minas Gerais (mais de R$ 43 milhões) e Pará (mais de R$ 38 milhões).

Entre os municípios produtores que mais receberam royalties da mineração estão Parauapebas (PA), com cerca de R$ 70 milhões, Canaã dos Carajás (PA), com R$ 64 milhões, e Congonhas (MG), com pouco mais de R$ 25 milhões recebidos.

Confira os municípios que receberão os royalties da ANM

Uruoca



Caucaia



Horizonte



Itaitinga



Sobral



Quixeré



Limoeiro do Norte



Paracuru



Pentecoste



Fortaleza



São Gonçalo do Amarante



Santa Quitéria



Forquilha



Acarape



Juazeiro do Norte



Morada Nova



Jucás



São Benedito



Pacatuba



Quixeramobim



Massapê



Aquiraz



Aracati



Jaguaruana



Ipu



Santana do Acaraú



Maracanaú



Guaramiranga



Granja



Nova Olinda



Icó



Crato



Pedra Branca



Crateús



Iguatu



Santana do Cariri



Morrinhos



Frecheirinha



Milagres



Poranga



Mombaça



Russas



Canindé



Marco



Eusébio



Chorozinho



Pacoti



Groaíras



Coreaú



Ipueiras



Barreira



Itarema



Barro



Jaguaribe



Cruz



Aurora



Boa Viagem



Senador Pompeu



Itapipoca



Tejuçuoca



Tabuleiro do Norte



Farias Brito



Acarau



Caridade



Cariús

