ZPE: Parte das despesas com infraestrutura do hub de H2V será paga por empresas

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo HÉLIO Leitão tomou posse como presidente da ZPE no mês passado

Uma parte dos gastos de infraestrutura para instalação e aperfeiçoamento do hub de hidrogênio verde (H2V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) – localizado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará – deverá ser dividido entre as empresas do setor privado que planejam investimentos no local, conforme o presidente da ZPE, Hélio Winston Leitão.

Em entrevista ao O POVO e à rádio O POVO CBN, Leitão esclareceu que existe um cronograma de investimentos da coligação da ZPE com o CIPP, mas não entrou em detalhes sobre os percentuais que seriam advindos da iniciativa privada. “É uma discussão muito interna, não tem como. Estamos discutindo valores ainda. Da nossa parte, há um investimento muito alto, que está em tratativas já com o Banco Mundial”, explicou.

Legislação

O gestor relatou, ainda, que a perspectiva para o início das obras depende do avanço da regulamentação do H2V no Legislativo, onde tramitam alguns projetos voltados ao Marco Legal do Hidrogênio Verde. Ele se mantém otimista de que tais discussões sejam destravadas em julho. Depois de regulamentado, há expectativa de um ano para início das obras e, em 2026 e 2027, “já teremos uma perspectiva muito boa de concretização.”

“Estou bastante esperançoso e bastante otimista. O próprio Governo Federal está empenhado nisso e o presidente Lira (da Câmara dos Deputados) tinha colocado que nesse primeiro semestre ia destravar”, acrescentou Leitão, que acredita que a regulamentação deve ajudar a trazer ainda mais investidores para o hub de H2V, detentor de 36 memorandos de entendimento e seis pré-contratos com empresas até o momento.

Novo pré-contrato de H2V

O presidente da ZPE destacou que o sétimo pré-contrato deverá ser assinado nos próximos 15 dias. Quase metade dos hectares do Setor 2 da ZPE – destinado ao hub de H2V – dispõe de pré-contratos, mesmo com a falta de regulamentação dificultando a maior procura, de acordo com Leitão. “Quando a gente fala em pré-contrato, a gente fala em dinheiro que já está sendo pago. Ele já paga por mês o arrendamento. Então, assim, já é um passo muito grande”, disse.

“Eu acredito que, com essa regulamentação e antes da regulamentação, a gente já consiga fechar praticamente (tudo). Eu escuto muitos investidores. Saindo a primeira, aí tudo vai embora, como o caso da Fortescue. Estão todos apostando na Fortescue, e é verdade, é o maior projeto e o que está mais avançado”, complementou.

No entanto, Hélio esclareceu que o foco da sua gestão – que iniciou em março deste ano – é diversificar as frentes de atuação da ZPE. “Hidrogênio Verde nós temos, é importante, nós já estamos avançando, vamos avançar mais, mas não podemos ficar só no hidrogênio verde. (...) Que não fique só no Setor 1, da siderurgia, e no Setor 2, de hidrogênio verde. Mas que a gente vá também para área de serviço (Setor 3 da ZPE).”

A gestão da ZPE volta esforços, também, ao desenvolvimento de um ‘data center’ ou centro de processamento de dados, que deve contar com investimentos de US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões. “Esse data center vai trabalhar com empresas grandes no exterior, ele está visando o mercado do exterior. E o nosso desafio aqui é justamente trabalhar as startups, justamente nessa perspectiva de mostrar essa possibilidade.”

Leitão espera contar com a expertise do Porto de Roterdã, parceiro comercial da ZPE que já atua com serviços semelhantes. A ideia é fomentar conversas e deixar “o terreno todo propício”, além de captar o interesse de companhias de tecnologia da informação, em especial. “A gente quer fazer até julho um evento em São Paulo para atrair esses players e apresentar a ZPE.”

Indicação

Além disso, o presidente informou que, no geral, o seu intuito é atingir a essência da ZPE de gerar empregos e renda para a população apesar de ter assumido o comando da unidade há pouco tempo. Questionado sobre a constante ligação da sua imagem pública à do seu irmão Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Hélio descartou incômodos e mencionou sua bagagem profissional.

“Eu acho que é uma pergunta a se fazer para quem nomeou, porquê nomeou o Hélio. Mas eu acredito que pela minha trajetória de vida, minha minha trajetória sempre foi na área pública. Até porque eu sou professor de direito público há 25 anos. Comecei na UFC e passei em várias universidades particulares, e tenho uma trajetória dentro do Estado do Ceará de nove anos”, detalhou. (Com Samuel Pimentel)



