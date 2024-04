Presidente da Enel não cogita quebra de contrato no Ceará

Foto: Samuel Setubal JOSÉ Nunes diz que o foco da empresa é melhorar prestação do serviço no Estado

O diretor-presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes de Almeida Neto, afirmou que não há possibilidade de haver uma quebra de contrato de concessão do serviço de distribuição de energia do Ceará.

A afirmação foi feita na tarde desta quinta-feira, 25, em entrevista à rádio O POVO CBN.

“A minha visão é: eu não trabalho com essa hipótese. Eu trabalho como se fossemos ter assegurado a concessão. A minha busca é que sejamos desejados”, afirmou.

A declaração foi feita após o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel, Guilherme Landim (PDT), afirmar na última oitiva, realizada na quarta-feira, 24, que iria pedir a quebra de contrato com a empresa de energia.

A ideia também foi reforçada pelo presidente da CPI, Fernando Santana (PT), que afirmou que o relatório será entregue para o Ministério de Minas e Energia (MME) até a próxima semana.

A sessão contou com Nunes e deputados do Estado, que trouxeram casos particulares ocorridos desde a Capital até o Interior envolvendo mortes por queda de fio, apagões e cobranças indevidas.

Para o diretor, a situação de quebra de concessão é complexa, mas não é o foco da empresa.

“O processo de quebra de contrato ou renovação das concessões é complexo, que terá aí o seu curso, mas não me focarei sobre ele, me focarei sobre a entrega dos novos serviços aos nossos clientes. Esse é o meu foco”, disse Nunes.

O diretor-presidente também ressaltou o desejo da Enel Ceará de prestar um “nível de excelência”, igualmente ao do passado.

O pedido da quebra de contrato no Estado, por meio da CPI da Enel, ocorre em um cenário no qual a empresa acumula multas por conta da prestação de serviços.

Na última terça-feira, 23, a empresa foi multada em R$ 10 milhões pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará, pela falta de energia ocorrida no Réveillon de 2024.

Com a nova multa, a Enel acumula R$ 81.169.875,87 em sanções nos últimos dois anos.

A sanção foi dada após a análise de quedas de energia que afetaram moradores e visitantes das praias de Canoa Quebrada, Cumbuco, Icaraí de Amontada, Flecheiras e Águas Belas.

Enel anuncia plano de investimentos de R$ 4,8 bi no Ceará até 2026

Desencadeada pela insatisfação em relação à qualidade dos serviços da empresa, a Enel Ceará anunciou um plano de investimentos de R$ 4,8 bilhões no Ceará até 2026 em toda a área de concessão. As medidas começaram a ser implementadas de imediato.

O valor representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em comparação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.

Além disso, o plano inclui a contratação de cerca de 1.750 novos colaboradores para atuar, principalmente, na operação em campo. Apenas este ano, serão contratados cerca 450 novos trabalhadores e incorporados 120 novos veículos.

Nunes também destaca que foram montados três centros de treinamento em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), sendo um Fortaleza, um em Sobral e outro em Juazeiro do Norte, para a formação de 3 mil eletricistas anualmente.

“Eletricista de rede não é algo que você encontra fácil no mercado, é algo muito peculiar. Em função disso nós vamos estar formando para nós, para as empresas parceiras e para o mercado geral”.

O diretor-executivo afirma que a capacitação facilitará o atendimento ao cliente e proporcionará uma “rapidez”.

Dentre as iniciativas apresentadas pela distribuidora, destaca-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica.

Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 320 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o Estado.

Outro ponto é que serão construídas quatro novas subestações, modernizadas outras três e ampliadas um total de 10 subestações, beneficiando cerca de 2 milhões de clientes.

A fornecedora de energia elétrica ainda prevê investimentos na área social. Para 2024, está prevista a entrega de projetos de eficiência energética, com iluminação e climatização no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hospital São José e iluminação pública na Praia do Futuro, em Fortaleza.



