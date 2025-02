Ceará encerra 2024 com 1,43 milhão de usuários de planos de saúde

Foto: FERNANDA BARROS CEARÁ é o terceiro do Nordeste com usuários de planos de saúde privados

Mais 5.712 pessoas aderiram a planos de saúde em 2024, no Ceará. O saldo representa um avanço de 0,39% no total de usuários, que somaram R$ 1,43 milhão ao término do ano passado.

Com o resultado, o Estado teve pouca participação no número recorde de 52,2 milhões de beneficiários no setor em todo o Brasil, segundo contabilizou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Na comparação com os demais estados, no entanto, o mercado de saúde cearense é o terceiro do Nordeste (atrás de Bahia e Pernambuco) e o décimo no País.

Planos coletivos são maioria

A ANS ainda atesta que os planos coletivos são maioria no Ceará. Ao todo, somando o coletivo empresarial (957.844) com o coletivo por adesão (117.885) e mais categorias não identificadas (571), a modalidade soma 945.339 do total de 1,07 milhão de beneficiários.

Já os planos individual e familiar representam 362.167 usuários ao término de 2024, segundo os dados expostos na Sala de Situação da Agência.

Na prática, os números indicam que a maioria dos habitantes do Ceará são atendidos por planos de saúde quando tem um emprego que oferta o serviço como benefício.

Os dados por estado, no entanto, não dizem quanto destes contratos são de cobertura 100% ou por coparticipação - modelo que tem crescido e sido preferência das empresas na oferta aos consumidores.

Empresas em atividade

Como terceiro maior mercado do Nordeste e décimo no País, o Ceará apresenta 697 operadoras em atividade - das quais 357 possuem beneficiários.

As empresas administram um total de 5.937 tipos de planos ativos. Os contratos se dividem em três tipos de contratação: individual ou familiar (5), coletivo empresarial (8) e coletivo por adesão (7).

Hapvida domina mercado local

Entre as empresas em atividade no Estado, a Hapvida NotreDame Intermédica possui 1,31 milhão de beneficiários sob a sua responsabilidade no Ceará, do total de 1,43 milhão.

O Estado ainda tem a segunda maior participação no total de vidas sob o cuidado da operadora de saúde, que tem 7,4 milhões de beneficiários no Brasil - atrás apenas de São Paulo (5,76 milhões).

Gigante do setor, a Hapvida soma R$ 9,18 bilhões com R$ 9,48 bilhões da Notre Dame Intermédica e resulta em uma receita de contraprestações de R$ 18,66 bilhões ao término do ano.

Com atuação exclusiva no Ceará, a Unimed Fortaleza encerrou o ano com 334.579 beneficiários contratados e uma receita de R$ 2,12 bilhões.

Planos odontológicos cresceram 5,68%

Já quando o assunto é a saúde odonto, o Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o segundo maior mercado do Nordeste e ainda chega a sexta posição no País, com 1,39 milhão de beneficiários ao término de 2024.

O número representa um crescimento de 5,68% sobre a quantidade de usuários de planos odontológicos observados pela ANS no ano anterior.

Neste segmento, os planos coletivos também dominam entre as modalidades contratadas (945.339) enquanto os individual e familiar chegam a 449.939.



Brasil

No Brasil, houve aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 24 das 27 unidades federativas. Amazonas teve o maior incremento (12%), seguido do Distrito Federal (5,07%) e Espírito Santo (3,74%)