A folia da economia: Carnaval movimenta de pequenos a grandes negócios no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Na foto, Penha Alcantara, artesã que trabalha com customização de abadás e roupas

Desde meados dos anos 2000, a consolidação dos festejos de Carnaval em Fortaleza e o fortalecimento de outros polos espalhados pelo litoral cearense e pelo Interior têm favorecido não apenas o setor turístico, mas também gerado oportunidades de negócio que incluem dos empreendedores informais às grandes redes varejistas.

Mesmo o cancelamento de algumas programações carnavalescas promovido em alguns municípios cearenses e a sempre fortíssima concorrência de destinos como Salvador e a dupla pernambucana Recife/Olinda não afastam o otimismo de segmentos que projetam crescimentos na ordem dos dois dígitos na movimentação e faturamento para o período momino no Estado.

Da mesma forma, quem nunca empreendeu ou aproveita ocasiões específicas como essa para garantir uma renda extra vê no Carnaval uma oportunidade.

É o que observa a economista Desirée Mota. “Esse período aquece a economia e traz também a oportunidade de trabalho, tanto para quem tem empresa registrada, quanto para as pessoas que não têm empresa registrada, mas já trabalham no mercado informal, vendendo bebidas e comidas, por exemplo”, pontua.

Ela lembra que no caso específico dos festejos carnavalescos em 2025, o fato de eles ocorrerem no início de março e não em fevereiro contribui tanto para turbinar a folia de quem só quer pensar em diversão durante quatro ou cinco dias quanto quem lucra com ela. “No começo do ano, em janeiro, há aquelas questões de contas de material escolar, matrícula de filhos, além do IPVA e do IPTU, que acontecem nesse primeiro momento. Até fevereiro, as pessoas recebem aquele "bolo" de pagamentos”, explica.

“Quando o Carnaval começa no início de março, ele ajuda a aliviar esse planejamento financeiro, pois a pessoa já pode se organizar e se planejar. Então, acredito que esse período é mais favorável para o bolso das pessoas, de maneira geral, tanto para o empreendedor que vai comprar matéria-prima para comercializar quanto para quem vai consumir. Afinal, deve haver tanto a oferta quanto a demanda para que o mercado funcione bem”, pondera Desirée.

E por falar em demanda, considerando apenas as projeções do setor turístico não vai faltar quem compre ou consuma nos dias de folia carnavalesca. Segundo projeção do Ministério do Turismo (MTur), apenas a cidade de Fortaleza deve receber mais de 184 mil visitantes no período, contingente 13% maior que o verificado no ano passado.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), a ocupação hoteleira em 2025 é de cerca de 80%, acima dos 77,69% registrados no Carnaval de 2024. Já quando se considera todo o ciclo carnavalesco, a Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) estima uma receita de R$ 807,9 milhões em 2025 ante R$ 777,9 milhões do ano passado.

Por sua vez, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) tem a expectativa de que as festas gerem R$ 744,2 milhões, o que representa um aumento de 18,3% em relação ao Carnaval de 2024. Nesse caso, os números se referem apenas aos dias de folia propriamente ditos. E a taxa de ocupação hoteleira no Ceará passou de 80,6% em 2024 para 87% em 2025.

Além dos empreendedores informais ou de ocasião e do trade turístico, também o setor de bares e restaurantes têm expectativa positiva para o período. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, Taiene Righetto, “muitos empreendedores estão esperando um aumento de 20% no faturamento neste Carnaval”.

“Estou vendo vários bares e restaurantes com temáticas variadas, com bandas e tudo mais para absorver esse público. Porque aqueles que vão para os blocos ou para a rua e não estão dentro de um restaurante, fazem um esquenta antes ou vão depois. Acho que teremos uma movimentação muito interessante”, projeta.

Tanto o presidente da Abrasel quanto a economista Desirée Mota comemoram o fato de que as boas perspectivas para o Carnaval também incluem o Interior, com destaque para o Cariri, mas também com a inclusão de municípios como Catarina no circuito da folia em 2025.

“É um dos 10 menores em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que, tradicionalmente, não tinha Carnaval. Então, é uma oportunidade para as pessoas subirem a serra e aproveitarem o Carnaval, com ambulantes vendendo seus produtos”, conclui.



Carnaval em números

Fortaleza*

Previsão de visitantes: 184,9 mil

Aumento em relação a 2024: 13,2%

Projeção de receita: R$ 807,9 milhões

Aumento em relação a 2024: 3,9%

Ocupação hoteleira: 80%

*Considerando Carnaval e Pré-Carnaval

Ceará**

Projeção de receita: R$ 744,2 milhões

Aumento em relação a 2024: 18,3%

Ocupação hoteleira: 87%

**Considerando apenas o Carnaval

Crescimento projetado por setor

Comércio varejista: entre 15% e 18%

Bares e restaurantes: até 20%

Supermercados: entre 8% e 12%

Fontes: Setfor/Setur-CE/ABIH/CDL Fortaleza/Abrasel/Acesu



