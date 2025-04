Governo do Ceará estuda produzir fertilizantes a partir do lixo orgânico

Foto: Governo do Estado do Ceará/Divulgação A comitiva cearense visitou um Centro de Reciclagem na China

O Governo do Ceará estuda produzir fertilizantes para a produção agrícola a partir do lixo orgânico gerado no Estado.

Para saber como adaptar a inovação localmente, o governador Elmano de Freitas (PT), em viagem à China, visitou nesta quarta-feira, 23 de abril, o Centro de Reciclagem Orgânica da Universidade Agrícola.

“Eles transformam 40 toneladas por dia de resíduos orgânicos (como restos de comida e agrícolas) em 14 toneladas de fertilizantes. É uma das tecnologias mais avançadas e mais baratas do mundo nessa área. Além dos benefícios ao meio ambiente, a técnica representa otimização de recursos financeiros”, frisou o gestor.

A ideia é que, em vez dos descartes orgânicos irem para aterros, eles sejam reaproveitados para produção de arroz, flores, frutas etc.

“É uma tecnologia que podemos conhecer, aprofundar, ver como podemos adaptar para ver como nós podemos assim avançar. Imagine que, em vez de estarmos fazendo investimento para darmos destino ao lixo, a gente estaria dando destino agora para a produção de fertilizantes agroecológicos”, acrescentou Elmano.

O chefe do Executivo estadual visitou o Centro de Reciclagem juntamente com o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri.

Eles participam de agenda no país asiático para prospectar parcerias e inovação para o Estado.

Inclusive, as negociações para atrair empresas ao Polo Automotivo do Ceará, que ficará em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), onde estava a fábrica da Troller, já iniciaram.

É que o governador visita nesta quarta-feira, 23 de abril, a “Auto Shangai 2025: embracing innovation, empowering the future”, que é realizada em Xangai e reúne companhias de mais de 20 países para exposição de novos modelos de veículos de energia.

No Local de uma das maiores feiras automobilísticas do mundo, o governo cearense mantém um estande, onde as prospecções com parceiros são realizadas.

No auxílio dessa missão de atração também participaram o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

“Essa é uma oportunidade incrível para apresentar o Polo Automobilístico do Ceará, a primeira planta multimarcas do Brasil, a gigantes do setor. O projeto vai iniciar a produção de veículos ainda este ano e gerar muitos empregos. Estamos acelerando rumo ao futuro, promovendo desenvolvimento e mais oportunidades para os cearenses. Além de impulsionar a economia, vamos gerar empregos qualificados para a nossa população”, afirmou o governador.

Durante a feira, a comitiva cearense se reuniu com o vice-presidente e acionista da Comexport, Rodrigo Teixeira. Para esta e outras prospecções, ele viajou no sábado, 19 de abril.

Nesta agenda, vale citar que na terça-feira, 22, por exemplo, visitaram, em Xangai, a diretoria da PowerChina, uma das líderes globais nos setores de infraestrutura e energia limpa. A empresa já mantém operações localmente, com a instalação de um parque solar em Mauriti, que recebeu investimento superior a R$ 1,8 bilhão.

A negociação neste caso foi sobre a possibilidade de novos investimentos da multinacional chinesa no Ceará.

Também em Xangai, Elmano se reuniu com o embaixador Augusto Pestana, cônsul-geral do Brasil na cidade, e equipe.

O encontro teve como foco o fortalecimento das relações comerciais entre o Ceará e a China.

À noite, ainda participou de jantar promovido pela Associação de Amizade da China com Países Estrangeiros (CPAFFC), uma organização nacional engajada na diplomacia interpessoal da China, com o objetivo de promover a cooperação internacional.

Polo automotivo de Horizonte, no Ceará

Um dos focos de Elmano na China é ainda negociar com empresas para o Polo de Horizonte e observar o que o mercado está desenvolvendo no mundo.

Para estas missões, ele viajou no sábado, 19 de abril, cujo destino também é para participar de uma das maiores feiras automobilísticas do mundo na China.

A “Auto Shangai 2025: embracing innovation, empowering the future” é realizada em Shangai e reúne companhias de mais de 20 países para exposição de novos modelos de veículos de energia.

Para o governador, a participação do Ceará representa uma oportunidade estratégica para atrair investimentos e ampliar parcerias com empresas do setor, conforme antecipou O POVO em publicação no dia 14 de abril, após entrevista exclusiva.

O projeto se trata do Complexo Industrial Multimarcas, que será contemplado pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

A montadora a operar no local é a Comexport, que deve iniciar a produção de veículos, partes e peças para venda no mercado interno e exportação, em 2025. Além disso, estão previstos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no polo.

Na agenda com o governador, também se encontram o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

Os já citados Chagas Vieira e Romeu Aldigueri complementam a comitiva cearense.

Visitas a fábricas de empresas chinesas estão previstas, com o intuito de atrair mais investimentos ao polo automobilístico do Ceará, que terá a primeira planta multimarcas do País, responsável pela produção de 80 mil veículos por ano e pela geração de 9 mil empregos, no local da antiga fábrica da Troller.

Outro compromisso será com o proprietário de uma das marcas com acordo firmado para ter modelo produzido em Horizonte. Serão produzidos até seis novos modelos de veículos, de híbridos a elétricos.



Somente na primeira fase, para reativação da produção, serão investidos R$ 400 milhões e serão gerados mais de 200 empregos.

Investimentos no Polo Automotivo de Horizonte

O movimento mais recente para o Polo Automobilístico foi em torno das desapropriações necessárias para a implantação do empreendimento, localizado em Horizonte.

É que Elmano anunciou na quarta-feira, 16, investimento de R$ 1.661.351,94 para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O Governo do Estado busca ampliar o complexo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O terreno que o complexo ocupa é onde estava localizada a antiga fábrica da Troller que foi fechada em 2021. O local foi entregue ao Estado pela Ford em setembro de 2024.



Atualmente, segundo Elmano, três marcas já têm acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará.

No que concerne à geração de empregos, a estimativa apresentada pelo político é de que sejam abertas 9 mil vagas de trabalho e produzidos 70 mil veículos por ano — nos próximos três anos, quando atingir o pico de produtividade.

