Parque de Jericoacoara é o terceiro mais visitado em 2024

O Parque Nacional de Jericoacoara, distante 282,91 km de Fortaleza, foi o terceiro mais visitado do Brasil em 2024, segundo monitoramento realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Com 1.546.774 visitantes, a movimentação na localidade foi 3,9% maior do que a do ano anterior, e só ficou abaixo da do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro (4,6 milhões de visitantes), e do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná (2 milhões de visitantes).

Vale destacar que os três representaram juntos 65,8% do total das visitações realizadas a parques nacionais no ano passado (12,5 milhões).

Além disso, o monitoramento realizado pelo ICMBio inclui também as Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas Extrativistas (Resex), Reservas Biológicas (Rebio), Florestas Nacionais (Flona) e Monumentos Naturais (Mona), dentre outras categorias de manejo previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

Ao todo foram registradas as movimentações de 161 das 340 unidades de conservação federais (UCs) administradas pelo órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o que representa 47,3% do total de UCs do País.

Neste ranking, o Parque Nacional de Jericoacoara também se destacou como o quarto mais visitado.

Confira abaixo o ranking dos parques e áreas protegidas mais visitados em 2024:

Área de Proteção Ambiental Baleia Franca (SC): 8.697.175 visitantes



Parque Nacional de Tijuca (RJ): 4.658.513 visitantes



Parque Nacional do Iguaçu (PR): 2.023.813 visitantes



Parque Nacional de Jericoacoara (CE): 1.546.774 visitantes



Parque Nacional da Serra da Bocaina (SP): 717.514 visitantes



Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (PE): 706.879 visitantes



Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE): 673.215 visitantes



Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis (RJ): 656.892 visitantes



Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo (RJ): 576.985 visitantes



Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA): 440.028 visitantes

O presidente do ICMBio, Mauro Pires, explicou que a pandemia evidenciou para as pessoas a importância das atividades ao ar livre para o bem-estar mental e a saúde física, destacando a importância do órgão de estabelecer meios para que a visitação às UCs ocorra da melhor forma possível.

Entretanto, ele ressalta que também é necessária uma atuação conjunta com a população no cuidado com essas localidades.

“É importante que a população se aproprie cada vez mais destas áreas, participando dos esforços para sua preservação e atuando junto às autoridades, em todas as esferas, para que existam investimentos que ampliem e aprimorem as unidades de conservação, sobretudo na parte de infraestrutura de visitação e proteção”, afirma Pires.

Uma evidência deste cenário é o crescimento do ecoturismo. Em 2023, por exemplo, dentre os brasileiros, 27% viajaram para conhecer destinos de natureza, de acordo com levantamento do Ministério do Turismo.



