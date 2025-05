Ceará terá R$ 400 milhões do CAF para saneamento do Litoral Leste

Foto: João Filho Tavares CASCAVEL será um dos municípios contemplados pelo projeto

O Ceará terá R$ 400 milhões com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para implementar o saneamento básico no Litoral Leste do Estado.

Segundo o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), em reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a infraestrutura deve beneficiar os negócios relacionados ao setor na região.

A princípio, serão contemplados os municípios de Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati. "Estamos, no momento, fazendo a readequação desse projeto, para que possamos atender, com o mesmo recurso, o maior número de pessoas, já que o dólar teve uma variação muito alta", explicou.

O planejamento, até então, está sendo realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Depois desta etapa, a ideia é que, até agosto, seja feita uma licitação da obra.

Assim, uma das rotas turísticas do Ceará será contemplada com as obras: a das Falésias. Ela é constituída por 8 municípios do Litoral Leste Cearense e conta com cerca de 240 km de costa, mais de 40 praias e mais de 30 produtos turísticos.

Em outubro de 2024, o Governo do Estado teve uma reunião com o CAF em Brasília. O objetivo era discutir os projetos vinculados ao Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur).

O Prosatur é um programa da Setur financiado pela CAF para universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário nas localidades litorâneas.

A meta também é de melhorar as condições ambientais, promover a mitigação e resiliência climática e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo e da economia no Estado.

Investimentos anteriores

Em janeiro deste ano, por exemplo, foi autorizado o início das obras de execução, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 17 municípios, pelo governador Elmano de Freitas (PT).

As intervenções fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagece e a empresa Ambiental Ceará.

Os serviços incluem a implantação de 367 quilômetros (km) de rede de esgoto, além da construção de três estações de tratamento e 38 estações elevatórias, que irão realizar o bombeamento do esgoto. O valor total do é de R$ 520 milhões.



Além disso, em novembro de 2024, o distrito do Preá, município de Cruz, a 244 km de Fortaleza, foi contemplado com implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem.

O investimento será de R$ 99,9 milhões, com prazo para entrega de 900 dias, a partir da data da ordem de serviço.

Além da questão do saneamento, o secretário do Turismo disse que a Pasta deve investir na requalificação dos aeroportos regionais, que estavam até o início do ano sob a gestão da Infraero, e fez críticas à empresa.

"Precisamos cuidar da reurbanização, que foi algo que a própria Infraero deixou a desejar ao longo do tempo em que esteve à frente dos aeroportos", disse.

Até o fechamento desta edição, a empresa não havia respondido a O POVO, a respeito das declarações de Eduardo Bismarck.

Abril e maio terá mais visitantes que no 1º trimestre

O setor turístico do Ceará estima fechar os meses de abril e maio com fluxo maior de visitantes, por via aérea, que durante todo o 1º trimestre deste ano, quando 910 mil turistas chegaram ao Estado utilizando esse modal, sendo 117 mil turistas internacionais.

Durante encontro entre o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, e o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, entre outros representantes dos segmentos turístico e varejista, foi apresentada a estimativa de que o Estado deve receber até 931 mil turistas, na soma dos meses de abril e maio, com respectivamente 457 mil e 474 mil visitantes.

Se confirmado, em apenas dois meses o Estado já teria superado a marca de todo o período do verão, em meses considerados de baixa estação como abril e maio. Feriados e aumento no número de voos que devem passar de 3.100 em abril para 3.200 em maio ajudam a explicar as projeções animadoras para o período.

"Eu fiz questão de trazer esses dados, mesmo sendo estimativas, porque abril e maio são nossos piores meses para o turismo. Não só nossos, mas no Brasil inteiro, e no hemisfério sul como um todo — abril e maio não são períodos em que as pessoas costumam viajar muito. O 2º semestre é mais aquecido. Mas esses números já são recordes e devem ser comemorados. Teremos o melhor abril e o melhor maio depois de muitos anos", projetou o secretário do Turismo.

Ele também destacou o impacto econômico deixado pelos turistas que visitaram o Ceará entre janeiro e março deste ano. "A gente tem um cálculo de que o gasto médio por turista, nacional e internacional, é de R$ 3.840. Claro que o turista internacional deixa um gasto médio por dia muito maior. Já a receita gerada neste 1º trimestre foi de R$ 3,5 bilhões — ou seja, dinheiro que não era do Ceará e que veio para cá por conta desses 910 mil turistas", enfatizou o secretário.

Bismarck lembrou que a taxa média de ocupação hoteleira em Fortaleza no 1º trimestre, mais especificamente falando, foi de 76,4%, configurando-se como a terceira maior entre as capitais brasileiras. "Perdemos apenas para o Rio de Janeiro e Florianópolis…E Florianópolis também cresceu muito em função do aeroporto de Porto Alegre, que está em obras. O aeroporto de Florianópolis é muito próximo, então houve um desvio de voos para lá", explicou.

"Porto Alegre diminuiu 15%, enquanto Florianópolis cresceu 20% nesse período, por conta das obras da pista, ainda por causa das enchentes do ano passado. Eu até estive em Porto Alegre, conversei com o pessoal da Fraport, e vi as obras pessoalmente no início do ano. A Fraport tem sido uma grande parceira nessas buscas por novos rumos", complementou Bismarck, fazendo referência a concessionária que administra o aeroporto de Fortaleza.

Ainda falando sobre a malha aérea, o secretário do Turismo destacou que o governo estadual "quer crescer ainda mais os voos domésticos e internacionais. O trabalho de contato com as companhias aéreas tem sido constante".

"Estamos fazendo uma alteração da malha, olhando para aquilo que pode atrair mais turistas, ao invés de focar apenas em onde há emissão de turistas", concluiu Bismarck.

Secretaria e CDL Fortaleza devem firmar parceria

No encontro, tanto a Setur-CE quanto a CDL Fortaleza debateram o estabelecimento de parcerias para capacitar profissionais de frente de loja para atender turistas internacionais, notadamente com a ampliação do atendimento nas línguas inglesa e espanhola.

Vale lembrar que, embora o país com maior fluxo de visitantes para o Ceará seja, Portugal (21,48%), países que falam tais idiomas aparecem logo na sequência, com a Argentina representando 19,27% do total de turistas que vêm ao Ceará, e os Estados Unidos, 8,53%. Também aparecem entre os principais emissores de visitantes para o Estado, o Reino Unido, com 5,96%, e o Chile, com 5,40%.

"Esse conceito do pessoal de frente de loja dominar o espanhol ou o inglês é muito importante. Essa informação de que cada turista deixa em média R$ 3.480. Isso é fantástico. Vamos passar isso para a equipe de vendas, a fim de que ela possa atender a realidade desses consumidores turistas", disse o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante.

"Nessa capacitação maior do pessoal do atendimento, envolvendo o setor de serviços e também do trade turístico, a CDL Fortaleza poderá ter uma participação efetiva com a utilização da própria faculdade (da entidade) na capacitação desse pessoal. Nós estamos pensando nisso. E agora com essa informação, concretizou-se essa necessidade de fazermos um curso especificamente para o ato de compra e venda, para se criar uma negociação no idioma inglês ou espanhol", afirmou.

Ceará quer voos diários para Madrid a partir de 2026

A Secretaria de Turismo do Ceará está em negociações com a Iberia Airlines, companhia que operará o trecho Fortaleza-Madri a partir de 2026, para aumentar a frequência do voo.

A estimativa é de quatro operações semanais a partir de março do próximo ano. No entanto, o titular da Pasta, Eduardo Bismarck (PDT), afirmou que a meta é ter aviões saindo todo dia para o destino europeu até o fim de 2026.

"O voo é permanente, mas precisa de um crescimento. Então, a companhia já está sentindo uma força de demanda, de compra de passagens, que já estão à venda no site."

Conforme o secretário do Turismo, os preços são atrativos justamente para abrir esse fluxo de passageiros. Uma consulta feita pelo O POVO, em março deste ano, mostrou que, para o voo inaugural, o preço da passagem custa a partir de R$ 2.076 o trecho.

"A ideia da reunião que tivemos lá em Madrid (com a empresa), é chegar ao final do ano com um voo diário, ou seja, 7 dias por semana. Isso porque o trecho é muito curto. Então, eles conseguem, com a mesma aeronave, vir todos os dias. Não dependem de ter aeronaves reservas com tanta frequência para fazer manutenção."

Por fim, Eduardo Bismarck ressaltou que a Iberia está bem positiva com relação às vendas e está sendo elabora um plano de marketing dessa rota, para colocar em prática a partir do segundo semestre, e assim concretizar o voo em 2026.

Atualmente, o percurso exige ao menos uma escala, com troca de aeronave. A parada é habitualmente feita em Lisboa, já na Europa, ou em Recife (PE), antes de sair do País. A última vez em que a companhia atuou em um voo direto Fortaleza – Madrid foi em 2015.

Já é possível comprar passagens para o voo Fortaleza-Madri pelo site da empresa.

Voos Fortaleza - Madri: como será?

No começo da operação, em janeiro de 2026, a rota funcionará três vezes por semana. A partir de março, serão quatro voos semanais entre Fortaleza e Madri.

O novo voo Fortaleza – Madrid já aparece no sistema de programação de voos da Agência Nacional de Aviação Civil Civil (Anac).

O voo será operado pelo Airbus A350-900, que acomoda até 348 passageiros, que inclui:

31 assentos-cama na Classe Executiva,

24 poltronas com espaço extra na Econômica Premium e

293 lugares na Econômica regular.

Principais mercados internacionais para o Ceará no 1º trimestre de 2025



Portugal: 21,48%

Argentina: 19,27%

EUA: 8,53%

Itália: 8,45%

França: 8,37%

Alemanha: 7,09%

Reino Unido: 5,96%

Chile: 5,40%

Outros: 15,44%

Fonte: Setur-CE

Melhoria

Além de investimentos em infraestrutura sanitária, a região deve receber melhorias no aeroporto de Canoa Quebrada pela mesma empresa que vai administrar o aeroporto de Jeri, a Dix Aeroportos