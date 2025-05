Seminário discute transformação digital e governança na gestão pública

Foto: Samuel Setubal "Temos como missão ampliar a oferta de serviços públicos digitais, tornando-os mais ágeis e amigáveis. Queremos tornar o governo mais eficiente, justo e transparente, trazendo mais qualidade de vida para os cearenses," afirma Alexandre Cialdini

Os desafios da administração pública em uma sociedade cada vez mais conectada estão no centro dos debates do seminário “Transformação Digital e Governança Interfederativa”.

O evento que será realizado na próxima segunda-feira, dia 2, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, reúne representantes do setor público, especialistas e startups para discutir soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública.

A realização é da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE), em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGP).

Dentre os temas em debate estão a “Transformação Digital na Gestão Pública: Eficácia e Transparência”, com o jornalista e especialista em inovação Léo Carraretto, e “os impactos da Reforma Tributária na

gestão fiscal interfederativa”, com o economista e deputado federal, Mauro Benevides Filho (PDT-CE). Ele foi relator do texto-base do segundo projeto que regulamentou a Reforma Tributária. As exposições serão

seguidas por debates com especialistas em cada tema.

O seminário busca promover o intercâmbio de experiências, apresentar soluções tecnológicas e fortalecer a conexão entre o setor público e startups.



Para Valéria Xavier, executiva de projetos da FDR, o encontro discute temas diretamente relacionados aos desafios atuais da gestão pública.



“O seminário discute transformação digital e governança interfederativa, às vésperas da Reforma Tributária. É a última ação da primeira etapa do Ceará Mais Digital, com palestras e apresentação de startups cearenses, que oferecem soluções para a gestão pública. As três melhores serão premiadas," destaca ela.



Durante o evento, as startups aceleradas pelo programa Ceará Mais Digital farão um pitch (apresentação curta e direta para investidores) sobre soluções propostas.

São elas: 4education, Acqualog, Atena Health, Georg.ia, Gestão Inteligente de Resíduos, IA.I Solutions, NeoTalk, SeeWay e Sued-Ficha Técnica. As três melhores ideias serão premiadas.

O secretário da Seplag/CE, Alexandre Cialdini, reforça que o evento está alinhado às estratégias do governo para modernizar os serviços públicos.

Segundo Cialdini, foram selecionadas startups que oferecem soluções baseadas em Big Data, IA, Blockchain e Internet das Coisas, aplicadas a áreas como saúde, educação, finanças e saneamento. "Nosso foco é ampliar os serviços digitais, integrar dados entre órgãos e tornar o acesso mais simples, seguro e eficiente. O seminário é uma oportunidade de consolidar parcerias e fortalecer a governança digital no Estado,” ressalta ele.



Programação



O evento começa às 7h30 com o credenciamento. Às 8h15, ocorre a abertura oficial, seguida da palestra “Transformação Digital na Gestão Pública: Eficácia e Transparência”, com o jornalista e especialista em inovação Léo Carraretto. Participam como debatedores:



Rafael Silveira, CEO da Casa Azul Ventures;

Hamilton Nogueira, jornalista e colunista de Tecnologia da Rádio O POVO CBN.

Às 9h30, ocorre a apresentação dos pitches das startups aceleradas pelo programa Ceará Mais Digital. Participam:



4education, Acqualog, Atena Health, Georg.ia, Gestão Inteligente de Resíduos, IA.I Solutions, NeoTalk, SeeWay e Sued-Ficha Técnica.



Às 10h50, será realizada a palestra “Impactos da Reforma Tributária na Gestão Fiscal Interfederativa”, com o economista e professor Mauro Benevides Filho. O debate terá participação de:



Marcelo Lettieri Siqueira, auditor-fiscal da Receita Federal e pesquisador da UFC;



Fátima Gondim, economista e auditora fiscal aposentada.



O encerramento está previsto para 11h50, com a premiação das três startups que se destacarem durante o evento.



Participação e formato



O seminário será realizado em formato híbrido, presencial e online. As inscrições são gratuitas. Quem optar pela participação online deve se inscrever até 30 de maio. Para quem for presencial, é necessário apresentar o ingresso com QR Code enviado por e-mail.



A startup vencedora do Ceará Mais Digital receberá um prêmio de R$ 25 mil. Também serão premiadas a segunda colocada, com R$ 15 mil, e a terceira, com R$ 7 mil

Serviço

Seminário Transformação Digital e Governança Interfederativa

Data: 2 de junho de 2025

Horário: A partir das 8h

Local: Hotel Gran Marquise (Av. Beira Mar, 3980, Mucuripe - Fortaleza)

Inscrições: Gratuitas pelo site https://tinyurl.com/2p9j6x7s