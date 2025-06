Transnordestina: recursos de R$ 800 milhões para últimos trechos estão garantidos

Foto: FÁBIO LIMA Ministro Renan Filho (Transportes) fez o anúncio em visita a Baturité

Os recursos para os dois últimos trechos ainda sem atividade da ferrovia Transnordestina já estão assegurados e a ordem de serviço para o início das obras nos 97 quilômetros que compõem esta etapa deve ser assinada até setembro de 2025, segundo afirmou o ministro Renan Filho (Transportes).

Em Baturité para a assinatura do Trecho 8 do empreendimento, ele destacou o investimento aplicado para as estas obras em 46 quilômetros entre Itapiúna e Baturité - calculados em R$ 1 bilhão - e reforçou a promessa já feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de concluir a fase 1 da ferrovia até 2027 - de Ribeira do Piauí ao Pecém.

"Hoje (ontem) pela manhã, recebi uma ligação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ele me falou que liberou hoje a última parcela do fundo necessário para que a Transnordestina vá até o final. Foram mais R$ 850 milhões e, com isso, vamos contratar todos os lotes", declarou.

Soja, farelo de soja, milho e calcário devem ser as primeiras cargas a serem transportadas ainda em 2025, entre o terminal intermodal do Piauí e o Centro-Sul do Ceará.

Os dois últimos trechos que faltam ter os recursos liberados, os lotes 9 e 10, correspondem aos 97 km que conectam Aracoiaba, a 83,3 km da Capital, a Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Andamento das obras

Atualmente, nas contas da TLSA, 281 km têm obras em execução e outros 676 km já foram concluídos. Isso faz com que 75% do trajeto que deve ser entregue até 2027 já esteja pronto, disse a empresa.

Nestas obras, 3 mil trabalhadores foram contratados diretamente. Com a assinatura do Trecho 8, calcula-se entre 800 e mil operários a mais empregados na construção da ferrovia. Números que devem ser ampliados com o impacto indireto.

"Esta é a maior obra de infraestrutura do Brasil. Aonde a Transnordestina chega, ela absorve toda a mão de obra e movimenta toda a cidade. Porque a cada emprego direto são 3,5 empregos indiretos gerados. É posto de combustível, hotel, restaurante, farmácia, é o comércio inteiro que se desenvolve", exemplificou Tufi Daher Filho, presidente da TLSA.

