Obras para integração da Praça do Ferreira com Monsenhor Tabosa começam na próxima semana, diz Evandro

Foto: Samuel Setubal EVANDRO destaca plano de integração da Praça do Ferreira à Avenida Monsenhor Tabosa

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), irá conceder Ordem de Serviço para a revitalização da Praça do Ferreira na próxima semana. A informação foi dada pelo gestor em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 30.

De acordo com ele, a obra fará parte de um plano de intervenção iniciado no Centro que irá até a Avenida Monsenhor Tabosa.

“Nós vamos, na próxima semana, dar a Ordem de Serviço de um importante equipamento de Fortaleza, a Praça do Ferreira. Aí, nós vamos iniciar pela praça, depois iremos para a Praça da Bandeira, e depois vindo para cá, para a (avenida) Monsenhor Tabosa”, informou.

Vale lembrar que as operações na Praça do Ferreira foram anunciadas ainda na gestão passada, do José Sarto (PDT), em novembro de 2023, com o prazo para serem finalizadas antes do período das festas de fim de ano de 2024.

Entretanto, com os atrasos ela foi passada para a gestão atual. A previsão era que as intervenções fossem iniciadas em junho e finalizadas em até seis meses, segundo o afirmado pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, em fevereiro.

O objetivo era não prejudicar a circulação de consumidores nas lojas e até as celebrações do Natal de Luz. Assim, a falta da Ordem de Serviço já demonstra mudanças no planejamento divulgado.

Evandro irá viajar para tratar sobre plano do polo tecnológico

Evandro ainda acrescentou que pretende viajar no próximo semestre para tratar do plano do polo tecnológico anunciado por ele em janeiro deste ano. No qual englobará as avenidas Dom Manuel e Monsenhor Tabosa.

Conforme o anunciado pelo chefe do Poder municipal, em janeiro, a ideia é que haja uma requalificação da área que funcionará 24h por dia, atraindo empresas de tecnologia, e ampliando, também, a atuação de bares e restaurantes em uma espécie de corredor.



Sobre o assunto, em fevereiro, o gestor ainda comentou que pretendia que fosse implementado o conceito de rua coberta, inspirado em Gramado, no Rio Grande do Sul, mas adaptando o projeto para a Capital.

Não é previsto fechar a rua e nem ar-condicionado, por exemplo. Conforme O POVO apurou, o pleito dos comerciantes é que as intervenções sejam, na verdade, áreas de sombreamento.

Já o presidente da Citinova, Odilon Aguiar, informou que a iniciativa terá como próximo passo a escuta de setores empresariais, comerciantes e proprietários de imóveis da região para viabilizar um projeto colaborativo e sustentável, ainda em julho.

"Queremos unificar ideias, ouvir as comunidades, os empresários, os especialistas, para construir um planejamento de ação. O prefeito Evandro vai liderar esse processo, com a Citinova como órgão técnico de apoio, articulando todos esses esforços”, disse.

A proposta inclui ainda a construção de um parque tecnológico que agregue startups, instituições acadêmicas, laboratórios e empresas do setor.

Prefeito destaca que obras paradas foram retomadas em sua gestão

Na entrevista à rádio O POVO CBN, o prefeito de Fortaleza também ressaltou que muitas das obras da Capital que se encontravam anteriormente paradas foram retomadas nesses seus primeiros seis meses de gestão, destacando, inclusive, que pretende que todas estejam em andamento até o fim do ano.

“Nós temos 200 obras em Fortaleza, essas 200 obras eram para estar em curso, mas quando eu assumi se havia cinco em andamento era muito. E nós retornamos essas obras, hoje nós estamos com quase 90 obras retomadas, e queremos até o final do ano, retomar as 200”, explicou.

Entrevista com o prefeito Evandro Leitão|OPR 30/6/25



