Ceará terá novos voos para Montevidéu e Foz do Iguaçu

Foto: Glauber M Costa/Especial para O POVO GOL ficará com quatro operações internacionais por semana saindo de Fortaleza

O Ceará terá voo direto para Montevidéu, no Uruguai, e para Foz do Iguaçu, no Paraná, pela Gol Linhas Aéreas. O anúncio oficial foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) em evento com a companhia nesta terça-feira, dia 15, no Palácio da Abolição.

O início das vendas está previsto para agosto, com o começo da operação estimado até 28 de novembro. A frequência será semanal, tanto para Montevidéu como para Foz do Iguaçu.

Para Elmano de Freitas, os novos trechos são um jogo de “ganha-ganha” entre os envolvidos. “Sei que com essas ações todos vão ganhar: o empreendedor, o trabalhador, as empresas, o Ceará. Estamos muito antenados para melhorar a estrutura do turismo cearense, além de criar cada vez mais parcerias com as empresas tendo assim uma linha afinada entre todas as partes”, destacou.

O secretário de turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, pontuou que Montevidéu é um mercado novo para o Ceará, um mercado importante com forte demanda de turismo. “O governo do estado pretende apoiar com promoções no local”, garantiu.

O voo para Foz do Iguaçu, no Paraná, é descrito por Bismarck como "quase internacional" devido à sua localização estratégica. De acordo com o secretário, o voo atenderá a região oeste do Paraná, conhecida pelo agronegócio e pessoas com recursos para viajar. “Além disso, Foz do Iguaçu serve como um ponto de conexão para destinos distantes, e o novo voo para Fortaleza permitirá conexões diretas. Também se espera atrair passageiros da tríplice fronteira (Paraguai e Argentina) que estão distantes das capitais como Assunção e Buenos Aires”, afirmou

Esses dois novos voos são parte de um plano de crescimento da Gol para o Ceará. Segundo Bismarck, a companhia planeja aumento de 15,83% na malha aérea nacional para o estado até o final do ano.”Isso se traduz em um mínimo de 190 operações (partidas e pousos) por semana”, informou o secretário.

De acordo com ele, isso resultará em uma disponibilidade de mais de 5.000 assentos adicionais por semana, totalizando 20.000 assentos a mais por mês disponibilizados pela Gol para o estado do Ceará. “Este aumento de mais de 20.000 assentos por mês será totalmente implementado a partir de novembro, visando uma alta temporada de verão em janeiro”, afirmou.

Eduardo Bismarck avalia que os novos voos colocam o Ceará mais próximo de ultrapassar os números que o estado registrou em 2019, ano de melhor performance do setor aéreo local.

A vice-presidente do Jurídico e das Relações Institucionais da Gol, Renata Domingues da Fonseca Guinesi,acredita que esses novos voos vão impulsionar o turismo cearense e também a companhia aérea. “A intenção é aumentar o número de passageiros nesse país (Brasil). Hoje, a proporção entre o número de passageiros versus população é muito pequena em comparação a outros países do mundo”, comentou a executiva da companhia aérea

“A Gol passou por um momento desafiador. Agora em junho, nós temos a honra de falar que saímos de um processo de reestruturação. Um processo importante para a companhia. Um processo que vai trazer um grande futuro. Não só para a Gol, mas para os estados, principalmente para o Estado do Ceará”, comentou Renata, referindo-se à saída da Gol do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, no qual entrou em janeiro de 2024.

De janeiro até junho de 2025, 1,7 milhão de turistas visitaram o Ceará. O número representa uma ocupação hoteleira de 73,8%, com uma receita gerada no período de R$ 6,6 bilhões. Ao todo, somando os anos de 2023 e 2024, mais de 11 milhões de passageiros passaram pelo estado.

Com a chegada do voo direto para Montevidéu, a Gol ficará com quatro operações internacionais por semana saindo de Fortaleza: dois voos para Buenos Aires (um para o Aeroporto de Ezeiza e outro para o Aeroporto Aeroparque) e um voo para Orlando, nos Estados Unidos.

Já com o voo direto para Foz do Iguaçu, a demanda para a Tríplice Fronteira (Paraguai, Brasil e Argentina) será atendida tanto por passageiros com saída de Fortaleza ou para aqueles que estejam de passagem pelo Aeroporto Pinto Martins.

