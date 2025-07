CDL Fortaleza quer abertura das lojas do Centro aos domingos para ainda este ano

Foto: Fernanda Barros/O Povo CDL está dialogando com poder público sobre operação aos domingos

Durante encontro na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas em Fortaleza (CDL Fortaleza) com o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e outros secretários de Estado, na tarde desta terça-feira, 22, o presidente da entidade, Assis Cavalcante, falou sobre a possibilidade dos varejistas do Centro, em Fortaleza, começarem uma operação de abertura também aos domingos.

Além de Chagas Vieira, o evento marcou o encontro de autoridades, como o chefe de gabinete do Governo, Gabriel Rochinha; a secretária de Cultura, Luisa Cela; o titular da Fazenda,Fabrízio Gomes; e o da Infraestrutura, Hélio Winston; com representantes dos mais tradicionais comércios da cidade.

Segundo o presidente da CDL, o comércio segue tendências, como o exemplo de algumas lojas que já abrem nos dias de domingo e fazem filas na porta. A ideia é igualar todos os comércios com esse novo dia de vendas até o fim do ano.

"Tenho recebido nesses últimos dias telefonemas de lojistas com a pretensão de abrir aos domingos [...] As pessoas vão para os shopping centers aos domingos e o dia de domingo representa uma venda do dia normal da semana. Então, por que também no Centro a gente não abre nossas lojas?", afirmou.

Assis Cavalcante citou uma união de forças junto ao poder público, principalmente com o setor da cultura, para fortalecer o comércio e atrair mais consumidores para a região.

Sobre a aproximação da cultura com o comércio do Centro, Luisa Cela, cita: "Praticamente 80% dos equipamentos da Secretaria da Cultura do governo estão noCentro de Fortaleza, eu não tenho dúvida da contribuição que esses equipamentos dão para a movimentação daquela área da cidade, principalmente quando a gente pega finais de semana e noite".

"A gente pode fazer muito mais [...] fazer programações atraindo as pessoas com Centro aberto, a programação cultural contribui para tornar a experiência do centro única e atrativa, tanto para as pessoas da cidade como também para os turistas", concluiu a secretária.

No momento do encontro, Chagas Vieira comentou sobre a polêmica com a ameaça de Donald Trump em taxar os produtos brasileiros que chegam aos Estados Unidos em 50%, a partir de 1º de agosto. O impacto da medida é alto no Ceará, que, com mais de US$ 650 milhões em negócios, tem nos EUA seu principal destino em exportações, é equivalente a 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Eu não sei se realmente vai vingar [...] O governo do estado também não vai ficar esperando e vai continuar trabalhando muito para superar, independente de qual a decisão que seja tomada. Nesse momento, a nossa secretaria da fazenda tá fazendo um estudo para avaliar as consequências, para avaliar todas as nuances em relação a essa medida" disse.

Segundo o secretário, o governador Elmano tem se reunido com representantes dos setores produtivos, e fará uma reunião com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para avaliar: "Quais os impactos para economia cearense e como ajudar o nosso setor produtivo a superar".



Chagas também falou sobre a assinatura da ordem de serviço, que deve ocorrer nesta quinta-feira, 24, para a construção da nova linha do VLT Aeroporto-Castelão. A obra tem investimento previsto de R$ 180 milhões, e deve ser finalizada em 18 meses.

Confira O POVO NEWS:

Mais notícias de Economia