Navio zarpa do Pecém com últimos produtos cearenses antes do tarifaço

Foto: AURÉLIO ALVES CARGAS estão no Porto do Pecém à espera do navio

Os exportadores cearenses esperam embarcar as últimas cargas livres do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (Estados Unidos) no próximo dia 5 de agosto, quando o navio Maersk Monte Linzor chega ao Porto do Pecém e parte rumo a Port Newark (New Jersey, EUA).

A viagem é a última para território americano saindo do Ceará e também é a última chance de enviar itens que devem sofrer com a taxa de 50% nas importações aplicada a produtos brasileiros. As regras reveladas na semana passada, após a publicação da ordem executiva pela Casa Branca, permitem que as cargas embarcadas antes do dia 7 de agosto possam contar com as tarifas anteriores à medida.

Isso resguarda os produtores do Estado, uma vez que o tempo necessário para chegar ao território americano saindo do Ceará é de nove dias. Se perderem esse navio, não haverá mais chance de escapar do tarifaço, pois a próxima embarcação prevista para os Estados Unidos, o Monte Azul, só deve atracar no Pecém no dia 10 de agosto.

A confirmação de que os principais produtos da pauta de exportação cearense estão inclusos no tarifaço provocou uma corrida das empresas, na tentativa de enviar o máximo de cargas possíveis para os EUA antes do novo percentual entrar em vigor.

O que leva o último navio rumo aos EUA antes do tarifaço?

Os dados obtidos em primeira mão pelo O POVO com o Porto do Pecém indicam que estão na lista de espera para embarcar no navio Maersk Monte Linzor rumo a Port Newark (New Jersey, EUA) a maioria da pauta de exportação cearense afetada pelo tarifaço.

“Peixe, água de coco, castanha de caju, couro bovino, calçados, inhame, lagosta, manga, acerola, melão, produtos de origem animal, mel, entre outros”, detalhou a Cipp SA, que administra o terminal.

Paulo Gonçalves, diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio), contou que o setor se movimentou desde a publicação das medidas até o último fim de semana para assegurar os trâmites de embarque do pescado.

Apenas da empresa da qual ele é sócio-diretor, a Compex/Gondomar, foram preparadas 60 toneladas de pescado. As cargas estão armazenadas no Porto do Pecém à espera da embarcação.

Inicialmente, a previsão de atracação do navio era no domingo, 3 de agosto. Mas houve atraso na viagem e a chegada é estimada para o próximo dia 5, de acordo com projeção feita pela Cipp SA.

Negociações para mais cargas

Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais, conta que os últimos dias foram de negociações para a inserção desses itens na última embarcação com destino aos Estados Unidos e com data viável para livrar os produtos da taxação de 50%.

Ele também projeta para os próximos dias mais interesse dos produtores que estejam com estoque pronto para exportação, mas o trânsito aduaneiro de dez dias para assegurar o embarque deve ser um limitador.

Para esta última carga, detalha, estão 90 toneladas de mel e mais cerca de 60 mil pares de calçados. Também dentro dos negócios da empresa da qual é CEO, Fernandes projeta sobre as frutas frescas a maior preocupação caso não haja inclusão delas na lista de exceção do tarifaço.

“Ainda não houve abertura para essa negociação e a safra de melão e manga acontecem mais no B-R-Ó-Bró (período do ano formado por setembro, outubro, novembro e dezembro)”, observou.



Trump adia tarifaço contra o Brasil para 6 de agosto e deixa de fora 694 produtos



Mais notícias de Economia

Produtos a serem carregados no navio

Peixe



água de coco



castanha de caju



couro bovino



calçados



inhame



lagosta



manga



acerola



melão



mel

Fonte: Porto do Pecém