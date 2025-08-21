Cesta básica de Fortaleza tem a 2ª maior alta de 2025 no semestre; confira

Foto: FABIO LIMA ￼OS dados são da Análise da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos

O conjunto dos 12 produtos que integram a cesta básica de Fortaleza apresentou uma inflação de 9,55% no acumulado de janeiro a julho de 2025, na comparação com igual período do ano passado, chegando a R$ 738,09.

Com esse valor, o trabalhador da Capital, considerando o salário mínimo de R$ 1.518, precisou desprender 106h e 58 minutos de sua jornada de trabalho mensal para a compra de alimentos essenciais.

Tendo em vista o salário mínimo líquido (R$ 1.404,15), ou seja, após o desconto referente à previdência social (7,5%), o indivíduo precisou gastar 52,56% do montante recebido apenas com alimentação. Já, para uma família padrão (2 adultos e 2 crianças), o gasto com alimentação foi de R$ 2.214,27.

Os dados fazem parte do Análise da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Na comparação mensal com junho deste ano, também foi observada alta dos preços, com 0,41%. Dentre os produtos, seis aumentaram de preço e seis diminuíram. Com destaque, nas elevações, para o tomate (5,39%) e, nas baixas, para o arroz (- 4,59%).

Dieese aponta que salário mínimo do brasileiro deveria ser 4,79 vezes maior do que o atual



Em relação à cesta básica mais cara em julho do País, que foi a de São Paulo (R$ 865,9), o valor mínimo necessário que uma família de quatro pessoas deveria ganhar seria de R$ 7.274,43. A quantia é 4,79 vezes a remuneração miníma vigente.



Na lista de maiores valores para as cestas básicas no mês, a posição da capital paulista é seguida por Florianópolis (R$ 844,89), Porto Alegre (R$ 830,41) e Rio de Janeiro (R$ 823,59).

Já entre os menores estão as de: Salvador (R$ 635,08), Maceió (R$ 621,74) e Aracaju (R$ 568,52).



Grande Fortaleza

Valor da cesta: R$ 738,09

Variação mensal: 0,41%

Variação no acumulado do ano: 9,55%

Jornada necessária para comprar a cesta básica:

106 horas e 58 minutos

Produtos com alta em relação ao mês anterior:

Tomate (5,39%),

Leite (1,21%),

Açúcar (1,19%),

Óleo (0,92%),

Pão (0,09%), e

Carne (0,04%)

Produtos com redução em relação ao mês anterior:

Arroz (-4,59%),

Feijão (-4,33%),

Café (-2,25%),

Farinha (-1,72%), Banana (-1,26%) Manteiga (-0,57%)

Percentual do salário mínimo líquido (R$ 1.404,15) para compra dos produtos da cesta básica na capital:

52,56%