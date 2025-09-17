Nordeste lidera busca por seguro para motos no Brasil

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 12.02.25 Mulheres utilizando serviço Moto Uber (FCO FONTENELE/O POVO)

A região Nordeste lidera as cotações de seguros para motocicletas no Brasil, representando 40,2% do total nacional. É o que revela o Mapa de Seguros, indicador trimestral lançado nesta terça-feira, 16, pela Serasa. A ferramenta mostra o comportamento do consumidor em relação ao seguro, a partir da análise das intenções de contratação de apólices de automóveis e de motocicletas realizadas na plataforma da empresa.

De acordo com o levantamento, a distribuição das cotações para motocicletas nas demais regiões é a seguinte: Sudeste: 32%; Norte: 10,5%; Centro-Oeste: 9,3%; e Sul: 8%.

No recorte por estado, a participação do Ceará no mercado de seguros para automóveis no Brasil decresceu de 3,1% em agosto de 2024 para 1,7% em agosto deste ano. Já com relação às motos houve um crescimento de 6% para 7,4%, no mesmo período comparativo.

Ainda segundo o estudo da Serasa, a concentração de busca pelo serviço para moto no Nordeste contrasta com o mercado para automóveis, que tem suas cotações majoritariamente concentradas na região Sudeste (67,4%). Esse dado reflete tanto a densidade populacional da região, quanto a concentração das principais montadoras de automóveis.

O levantamento do Mapa de Seguro da Serasa foi feito entre agosto de 2024 e agosto deste ano. É calculado de acordo com as cotações analisadas pelo TEx Analytics, plataforma de inteligência de mercado da TEx. Os dados analisados de forma estatística derivam do TELEPORT, sistema de MultiCálculo utilizado diariamente por milhares de Corretoras de Seguros em todo o Brasil.

O estudo mostra que, no país inteiro, as cotações para motocicletas cresceram 13 pontos percentuais. Em agosto de 2024, 72% das buscas eram para automóveis e apenas 28% para motocicletas. Um ano depois, a diferença diminuiu significativamente: 59% das foram direcionadas para automóvel e 41% para motocicletas.

“A popularização dos aplicativos de mobilidade ampliou as opções de transporte, levando o consumidor a avaliar o custo-benefício entre carro próprio, moto ou transporte por aplicativo. Nesse cenário, a moto se consolidou como uma alternativa prática e acessível, tanto para deslocamento diário quanto para geração de renda”, analisa Emir Zanatto, head de seguros da Serasa. “Ao mesmo tempo, o carro segue sendo um bem de longo prazo, muitas vezes associado a famílias que priorizam segurança e estabilidade.

Dentro das cotações de novos contratos em cada categoria, as de automóveis passaram de 47% para 53%. No caso das motocicletas, o salto foi de 78% para 82%, evidenciando a expansão do mercado e a busca crescente por proteção sobre duas rodas.



“Antigamente, quem tinha moto nem imaginava ter seguro. Hoje, vemos seguradoras ampliando o apetite de risco e consumidores buscando proteção para esse bem”, observa Emir Zanatto

Casados preferem carro; solteiros. as motos

O Mapa de Seguros da Serasa também mostra diferenças de perfil entre quem busca cada tipo de seguro. De uma forma geral, enquanto a cotação de automóveis concentra homens casados, entre 36 e acima de 55 anos, o público das motocicletas é majoritariamente solteiro, com idades entre 26 e 45 anos.

No Ceará, quem contrata seguro para automóvel são, na maioria das vezes, pessoas da faixa etária dos 36 aos 45 anos (33%) para veículos que custam entre R$ 70 mil até R$ 110 mil (32.3%). Já os contratantes de seguros para motocicletas estão na faixa etária dos 26 aos 35 anos (29,4%) para bens avaliados entre R$ 20 mil até R$ 35 mil (59,5%).

Essa variação reflete momentos de vida distintos: consumidores mais velhos e casados tendem a priorizar a proteção da família, enquanto os mais jovens veem a motocicleta como sinônimo de mobilidade, independência e praticidade.

As diferenças aparecem também no perfil financeiro. Quem busca seguros para automóveis tem renda mais concentrada entre R$ 3.037 e R$ 4.554, enquanto entre motociclistas predomina a faixa de R$ 1.519 a R$ 3.036.

Apesar dessa diferença, em ambos os públicos, destaca-se a preocupação com a saúde financeira: 74% dos interessados em seguros de automóveis e 80% dos de motocicletas estão adimplentes, ou seja, não possuem dívidas negativadas.

Além disso, mais de 70% dos consumidores têm pontuação de crédito considerada “boa” ou “excelente” – acima de 500 e 700 pontos, respectivamente.

Contratantes de seguro no Ceará

Faixa etária

Valor do veículo

Adimplentes/Inadimplentes

Score

CARROS

18 a 25 anos: 4,3%

26 a 35: 15,8%

36 a 45: 33%

46 a 55: 22,2%

56 ou mais: 24,7%

Até R$ 20 mil: 3,0%

20 mil a 40 mil: 5,6%

40 mil a 70 mil: 27,1%

70 mil a 110 mil: 32,3%

110 mil a 180 mil: 25,2%

Acima de R$180 mil: 6,8%

Adimplentes: 79,8%

Inadimplentes: 20,2%

Muito Baixo: 0,2%

Baixo: 21,7%

Bom: 26,0%

Excelente: 52,1%



MOTOS

18 a 25 anos: 15,5%

26 a 35 anos: 29,4%

36 a 45 anos: 28,3%

46 a 55 anos: 16,8%

56 ou mais: 9,9%

Até R$ 5 mil: 1,0%

5 mil a 10 mil: 0,6%

10 mil a 20 mil: 37,0%

20 mil a 35 mil: 59,5%

35 mil a 60 mil: 1,7%

Acima de R$ 60 mil: 0,2%

Adimplentes: 77,0%

Inadimplentes: 23,0%

Muito Baixo: 0,5%

Baixo: 30,2%

Bom: 40,3%

Excelente: 29,0%

Fonte: Mapa de Seguros da Serasa

