Anuário do Ceará: edição será lançada no Cariri, com capítulo sobre a região

Será lançada na próxima segunda, 29 de setembro, em Juazeiro do Norte, a edição 2025-2026 do Anuário do Ceará. O Cariri é uma das novidades deste ano, com um capítulo inteiro dedicado à riqueza cultural e simbólica da região, que empresta elementos, tonalidades e formas ao projeto gráfico da obra.

A cerimônia ocorrerá no Hotel IU-Á, às 19 horas, com a presença do presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto. Entre os convidados, estão os prefeitos da região, demais políticos, empresários, gestores públicos e privados, artistas, além de outras personalidades locais e nacionais.

De acordo com João Dummar Neto, o capítulo dedicado ao Cariri reforça o engajamento do Grupo O Povo com a região.

“Esse compromisso começa honrando a nossa história. O meu avô, José Denizard Macedo de Alcântara, era de lá. Por isso, nós sempre tivemos esse olhar mais cuidadoso. Desde 2018, reforçamos esse compromisso com a presença da Rádio O Povo CBN no Cariri. Uma rádio com jornalismo comprometido com as notícias e com os fatos da região", afirma.

Ele destaca a atuação do grupo na contribuição para o desenvolvimento e a reflexão do Cariri que se manifesta em diversas iniciativas de comunicação e eventos.

"O jornal completa 100 anos daqui a três anos. O povo conta a história do Nordeste, conta a história do Ceará e conta a história do Cariri em suas páginas. Agora, contamos também com a rádio, contamos também com os eventos", diz.

“Esse ano a gente traz essa inovação no Anuário do Ceará com o capítulo que fala sobre o Cariri, feito para o Cariri por pessoas e pela história do Cariri. Esse foi um passo importante que nós demos, que representa o nosso compromisso com a região, pontua João Dummar Neto.

Realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, o Anuário do Ceará 2025-2026 é considerado a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará, com mais de 150 anos.

O presidente executivo do O POVO ressalta ainda que o grupo utiliza suas diversas plataformas — o jornal, que hoje é digital, a rádio e os eventos — para contar a história da região Sul cearense e manter uma "cobertura sempre especial para tudo o que acontece".

"É essa a contribuição que nós, como um grupo de comunicação, podemos dar no desenvolvimento ou na reflexão, através das notícias, através da informação, através do conhecimento", comenta João Dummar Neto.

Além do lançamento do Anuário do Ceará, João Dummar Neto informa que o Cariri também será palco, no dia 2 de outubro, do primeiro Seminário Futura Trends fora de Fortaleza. ˜Esse é o primeiro ano que fazemos com o Cariri e com os mesmos palestrantes˜, diz.



Segundo ele, essas ações, como o lançamento do capítulo no anuário e a realização do Futura Trends Cariri na mesma semana, são uma forma de reforçar a atuação do grupo e destacar a importância do Cariri para o Ceará e para o Nordeste brasileiro.

Identidade Sólida, mas com inovação

Jocélio Leal, editor-geral do Anuário do Ceará, diz que a publicação mantém sua identidade muito sólida, em que todo ano apresenta novo projeto gráfico e novos conteúdos editoriais.

“O Anuário tem 680 páginas e 14 capítulos que se conectam pela estética e pelo foco no Estado, mas que têm vida própria. Cada um deles compõe o que poderia ser um Anuário separado. E este ano a principal inovação em conteúdo é um novo capítulo, o Anuário do Cariri”, informa Jocélio Leal.

Ele pontua que o Anuário do Cariri, tal qual os demais conteúdos da edição, reúne muita informação, mas também conteúdo analítico, em especial na economia, assinado pela equipe de pesquisadores da BFA.

“No capítulo (do Cariri), trazemos a ficha completa de cada um dos 29 municípios da região, com destaque para os três maiores PIBs- Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha- o chamado Crajubar", destaca Jocélio Leal.

Segundo ele, a publicação traz dados sobre economia, política e sociedade, destacando a riqueza de hoje e os potenciais, vide a região ser atualmente um polo de educação e saúde, muito em função do avanço do ensino superior, público e privado.

A edição traz também um capítulo especial que celebra os 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), completados em 2025. Com textos, gráficos, fotos e ilustrações, a obra detalha o histórico da Fiec, as principais frentes, os setores atendidos e os desafios enfrentados.

Os capítulos contemplam administração política, infraestrutura, setores econômicos, divisão dos poderes, educação superior, bens culturais e guia do futebol cearense.

Um destaque da nova edição é o Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), assinado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que classifica os municípios por grupos populacionais e os avalia por 13 indicadores; também o Guia Universitário é uma bússola de informações sobre as instituições de ensino superior em atividade no Ceará.



SERVIÇO



Lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026

Quando: próxima segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025

Onde: Hotel IU-Á (Rua Arnóbio Barcelar Caneca, 800, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte/CE)

Horário: 19 horas

Evento para convidados.

Para comprar o Anuário

Onde: bancas, livrarias e sede do O POVO

Venda avulsa: R$ 100

Assinantes: R$ 79,90 (na sede do O POVO)

Assinantes podem solicitar pelo telefone: (85) 3254 1010

Todo o conteúdo da versão impressa está disponível no site www.anuariodoceara.com.br

Também pelo Instagram: @AnuariodoCeara



CAPÍTULOS DO ANUÁRIO DO CEARÁ 2025-2026

1 – ICGM

2 – Guia dos Municípios

3 – Fortaleza

4 – Anuário do Cariri

5 – Administração do Ceará

6 – Infraestrutura

7 – Economia do Ceará

8 – Legislativo

9 – Judiciário, MP e Tribunais de Contas

10 – Ceará Universitário

11 – Ceará da Cultura

12 – Futebol Cearense

13 – Anuário Datafolha Top of Mind

14 – Especial Fiec



