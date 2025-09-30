Lançamento do Anuário no Cariri reflete potência da região para o Nordeste

Foto: Constance Pinheiro/Especial para O Povo ￼JOÃO Dummar Neto reforçou em seu discurso os laços que unem o grupo O POVO ao Cariri

O Cariri cearense recebeu, nesta segunda-feira, 29, o lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026, publicação centenária que reúne estatísticas, análises e dados de referência sobre o Estado.

O evento, realizado no Hotel IU-Á, em Juazeiro do Norte, marcou a primeira vez que a obra dedica um capítulo exclusivo à região, reunindo informações sobre os 29 municípios caririenses e evidenciando sua relevância cultural, econômica e simbólica.

“Contar a história do Cariri em uma publicação de 150 anos é muito importante pela relevância que a região tem não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste brasileiro”, afirmou o presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto.

Ele explica que o movimento é um compromisso assumido pelo Grupo de Comunicação O POVO com o Cariri.

“É momento de orgulho para o grupo O POVO estarmos trazendo para esta terra tão rica o Anuário do Ceará. Estamos reforçando o nosso compromisso com essa região. Esse é o nosso muito obrigado a todos vocês”, afirmou.

O que tem no Anuário do Ceará?

O Anuário do Ceará é realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, sendo a publicação impressa mais antiga em circulação no Estado, com mais de 150 anos de história editorial.

A nova edição conta com 680 páginas divididas em 14 capítulos, incluindo levantamentos como o Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), assinado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), além da pesquisa Datafolha Top of Mind e do Guia Universitário.

O editor-geral do Anuário, Jocélio Leal, ressaltou que o caráter longevo da obra não a torna estática. “São 150 anos do Anuário do Ceará, é a publicação viva mais longeva do Estado do Ceará. Mas a gente não se ancora somente na longevidade. Então, o Anuário é uma publicação que olha para o futuro, para o futuro de uma terra que a gente celebra e respeita pelo potencial que possui.”

A noite foi considerada um marco para a imprensa e para a região. “Esta é uma noite histórica para o Ceará”, afirmou o coordenador de jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, Luciano Cesário.

Evento reuniu autoridades e personalidades do Cariri

Representantes locais também apontaram a relevância da publicação. O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, afirmou que a obra faz parte de sua trajetória pessoal e política.

“Nós estamos em um mundo em escassez de profundidade. Não são apenas 150 anos do Anuário, mas é uma história de sobrevivência, sobrevivência em um mundo muito complicado. Quando ainda era vereador já entrava em contato com o Anuário do Ceará e agora como prefeito, se torna livro de cabeceira.”

O lançamento contou ainda com depoimentos de instituições de ensino e cultura da região. Para o reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca), Carlos Kleber, a inclusão do território fortalece a identidade local.

“É um momento extremamente gratificante para a nossa Universidade Regional do Cariri assim como para o Geopark Araripe estarmos sendo contemplados no Anuário do Ceará e aqui expresso a nossa gratidão ao grupo O POVO.”

O diretor do Museu de Paleontologia da Urca, Allyson Pinheiro, destacou a diversidade regional registrada na obra. “É uma publicação que mostra a força do Cariri. Temos aqui um polo educacional, um polo turístico, um polo econômico. E toda essa nossa riqueza está contemplada, agora, no Anuário.”

O reconhecimento também veio do campo religioso. O padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, agradeceu pela presença da publicação na região.

“Temos um grande sentimento de gratidão ao grupo O POVO pelo trabalho jornalístico realizado em nossa região através da cobertura das romarias. Que esta experiência seja a primeira de muitas para a nossa região do Cariri.”

Além do lançamento do Anuário, a programação no Cariri continua com o seminário Futura Trends, que será realizado no próximo dia 2 de outubro, também em Juazeiro do Norte. Pela primeira vez fora de Fortaleza, o encontro reunirá especialistas para discutir inovação, economia e perspectivas para o futuro do Estado, ampliando ainda mais o alcance das iniciativas ligadas ao Anuário.

Mais notícias de Economia

Para comprar o Anuário

Vendas no evento do lançamento: R$ 100

Onde: bancas, livrarias e sede do O POVO

Venda avulsa: R$ 136

Todo o conteúdo da versão impressa estará disponível no site www.anuariodoceara.com.br

Também pelo Instagram:

@AnuariodoCeara