Ceará terá 10 novos ônibus elétricos pelo Novo PAC

Foto: FERNANDA BARROS ￼Novo PAC vai destinar 10 ônibus elétricos ao Ceará

O Governo Federal selecionou projetos em quatro estados para renovar frotas de transporte público urbano com ônibus menos poluentes.



Entre os contemplados está o Ceará, que vai receber 10 veículos elétricos destinados aos municípios de Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Redenção.



O investimento previsto para o Estado é de R$ 9,5 milhões, segundo portarias publicadas pelo Ministério das Cidades.



A iniciativa faz parte do Novo PAC – Setor Privado, voltado à modernização do transporte coletivo. No total, serão adquiridos 207 novos ônibus — elétricos ou equipados com motores Euro 6, padrão de controle de emissões mais avançado do mercado. A soma dos aportes chega a R$ 184,3 milhões.



Além do Ceará, outras três unidades da Federação foram selecionadas. O Distrito Federal receberá a maior parte dos veículos: serão 158 ônibus Euro 6, com investimento de R$ 139,4 milhões para a frota de Brasília.



No Rio Grande do Sul, Porto Alegre será beneficiada com 24 veículos do mesmo padrão, totalizando R$ 22,1 milhões. Já em Minas Gerais, Belo Horizonte contará com 10 novos ônibus, enquanto Contagem receberá cinco, somando R$ 13,3 milhões em aportes para o estado.



Renovação com foco ambiental



Os veículos anunciados integram a estratégia do governo de reduzir emissões e qualificar o transporte público nas cidades. Ônibus elétricos não liberam poluentes diretamente na atmosfera e produzem menos ruído, o que melhora o conforto de passageiros e reduz impactos urbanos.



Já os motores Euro 6 diminuem drasticamente a liberação de partículas e gases tóxicos, quase eliminando o carbono negro, associado a doenças respiratórias comuns em grandes centros.



Com essa renovação, o governo aposta que as cidades ganhem frotas mais modernas e atrativas, estimulando o uso do transporte coletivo e contribuindo para a saúde pública, especialmente em regiões com tráfego intenso.



