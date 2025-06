Fortaleza dá novo voto de confiança e vai manter Vojvoda até o fim do ano

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda completou 1.500 dias como técnico do Fortaleza

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fortaleza aproveitou os primeiros dias de pausa da competição para avaliar o trabalho da comissão técnica e decidiu dar mais um voto de confiança a Juan Pablo Vojvoda, assegurando a permanência do treinador até o fim do ano, quando se encerra o contrato. A definição foi comunicada na manhã de ontem, em nota oficial.

A decisão partiu do CEO da Sociedade Anônimoa do Futebol (SAF) do Tricolor, Marcelo Paz, que informou sobre a continuidade do trabalho ao departamento de futebol e ao Conselho de Administração da SAF momentos antes da publicação da nota. O entendimento é de que o comandante argentino, que está no Pici desde maio de 2021, ainda é o nome mais capacitado para conduzir uma reação no segundo semestre da temporada.

Em meio ao período de férias, o treinador está na Argentina e participará das movimentações no mercado da bola para saídas e chegadas. O clube assegura que Vojvoda "segue com total confiança da diretoria" e tem "conversas diárias" com Paz e com o diretor de futebol Sérgio Papellin "em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias".

O departamento de futebol do Leão reconhece que terá de reforçar o elenco para reagir na briga contra o rebaixamento e confia que o técnico conseguirá encontrar soluções, superar os atritos internos e dar novo fôlego ao trabalho depois desta pausa e com um longo período de treinos até o dia 9 de julho, quando vai enfrentar o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Já na sequência terá um Clássico-Rei diante do Ceará, pela Série A.

Se o comunicado do Tricolor informa que Vojvoda "permanece firme" no cargo até dezembro, o cenário se aproximou de uma mudança nos últimos dias. A insatisfação crescente chegou ao ápice depois da derrota para o Santos-SP, na quinta-feira passada, 12, na Arena Castelão, com gol sofrido nos minutos finais e permanência na zona de rebaixamento.

Pela primeira vez, depois de 1.500 dias, 308 jogos e cinco títulos, o trabalho da comissão técnica foi colocado em xeque. A avaliação e as discussões internas caminhavam para uma troca no comando. Vojvoda estava ciente do momento turbulento em solo cearense, e Marcelo Paz, que viajou à Europa para acompanhar a equipe sub-13, sofria forte pressão, mas ainda não tinha tomado uma decisão sobre o tema, o que ocorreu após ele voltar da Itália.

Com o Fortaleza nas quartas do Nordestão e nas oitavas de final da Libertadores, o foco principal de Vojvoda será evitar a queda no Brasileirão — o que já conseguiu em 2022, por exemplo, com uma histórica campanha de recuperação. Para isso, terá de fazer o time retomar a tradicional intensidade, abrir mão da insistência em algumas peças e reavaliar escolhas em escalações e substituições.

A permanência do treinador também passa — mais uma vez — o claro recado de que a diretoria confia na comissão técnica e que as "mudanças drásticas" prometidas por Marcelo Paz devem se restringir ao elenco, que também tem deixado a desejar em 2025, em desempenho e resultados. Além dos necessários reforços, os remanescentes precisarão voltar a "comprar" a ideia de Vojvoda e se encaixar no modelo de jogo.