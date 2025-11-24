Com Palermo, desempenho do Fortaleza é superior aos adversários na luta contra o Z-4

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza tem 48,1% de aproveitamento com Martín Palermo

Se a torcida tricolor ainda tem motivos para acreditar em uma possível permanência para a Série A do próximo ano, isso se deve à chegada do técnico Martín Palermo. O argentino de 52 anos fez o Fortaleza ter notáveis melhoras de desempenho, resultado e aproveitamento no Campeonato Brasileiro e apesar de seguir na 18ª colocação, o Leão tem chances matemáticas de escapar da degola.

Tendo comandando o primeiro jogo no dia 13 de setembro, em um triunfo 2 a 0 sobre o Vitória, El Títan soma 13 partidas no Fortaleza, com cinco triunfos, quatro empates e quatro derrotas, totalizando 48,71% de aproveitamento. De cara, os números do ex-atacante são melhores que seus antecessores, uma vez que Vojvoda somou 25,6% de aproveitamento e Renato Paiva obteve 20,8%.

Quando comparados aos resultados de Juventude, Vitória, Santos e Internacional, equipes que brigam mais diretamente contra o rebaixamento neste momento, as estatísticas são ainda mais animadoras. Desde que Palermo desembarcou no Pici, o Leão venceu mais jogos que os adversários citados e foi superado em menor quantidade de vezes.

O Internacional, atual 15º colocado com 40 pontos, tem 41% de aproveitamento desde que o técnico argentino chegou ao clube cearense. Nesse recorte, são seis derrotas, quatro empates e somente três vitórias.

Na 17ª colocação, o Santos é o time que mais empatou no momento analisado. O time da Baixada Santista ficou na igualdade de placar em seis oportunidades, foi derrotado quatro vezes e triunfou sobre os adversários em três ocasiões, obtendo 38,46% de aproveitamento. Atualmente, a equipe paulista tem 37 pontos.

Nesta segunda-feira, 24, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), Santos e Internacional se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão.

O Vitória, atual 16º colocado, entrou em campo 13 vezes desde que o argentino foi oficializado como técnico do Fortaleza, tendo um recorte de cinco vitórias, dois empates e seis derrotas, conquistando um aproveitamento de 43,58%. Na noite deste domingo, 23, o clube baiano venceu o Sport por 3 a 1 e conseguiu sair da zona de rebaixamento, chegando aos 39 pontos.

Em caso de vitória santista na segunda-feira, o Rubro-Negro retorna ao Z-4 porque o adversário chegará aos 40 pontos.

Já o Juventude, que ocupa a 19ª colocação com 33 pontos, disputou 14 partidas desde a chegada de Palermo, vencendo três duelos, empatando outros três e sendo derrotado oito vezes, conquistando somente 28,57% dos pontos possíveis. No recorte, o Fortaleza somou 19 pontos, contra 17 do Rubro-Negro, 15 do Alvinegro, 13 do Colorado e 12 do Jaconero.

Além do melhor aproveitamento, Martín Palermo tem, atualmente, uma sequência de seis jogos de invencibilidade, conseguiu a improvável vitória contra o Flamengo e também superou Vitória e Juventude nos confrontos diretos.

O triunfo sobre o Jaconero foi o primeiro do Leão fora de casa na Série A. O segundo foi nessa quinta-feira, quando o Tricolor do Pici bateu o Bahia por 1 a 0 na Fonte Nova. Em casa, o Fortaleza de Palermo derrotou o Flamengo, o Sport e o Vitória. Entre os times que brigam contra a queda, o argentino ainda enfrentou o Santos, empatando em 1 a 1 na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, 26, às 19 horas, para enfrentar o RB Bragantino-SP. Depois, o Tricolor ainda encara Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.