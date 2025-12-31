Fortaleza acerta venda de Breno Lopes para o Coritiba e quita dívida por Kuscevic

Foto: Samuel Setubal Breno Lopes tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2028

O Fortaleza realizou a primeira venda de um jogador após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, em movimento no qual também quitou uma dívida, e pretende avançar nas transferências de atletas para reformular o elenco para a nova temporada.

Destaque do Leão na reta final de 2025 e cobiçado no mercado da bola, o atacante Breno Lopes vai vestir a camisa do Coritiba a partir do ano que vem. O valor global da operação é de R$ 17,5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões abatidos pelos paranaenses referentes ao restante do pagamento da compra do zagueiro chileno Kuscevic por parte do Tricolor no começo da temporada, apurou o Esportes O POVO.

Os R$ 15 milhões restantes serão divididos igualmente entre Fortaleza e Palmeiras, que são os donos dos direitos econômicos do camisa 26 — 50% de cada. Serão, portanto, R$ 7,5 milhões para os cofres do Leão e R$ 7,5 milhões para os cofres do Verdão. A parte burocrática da operação deverá ser finalizada em breve.

Breno Lopes era o jogador mais cobiçado da equipe cearense desde o fim da temporada e esteve na mira de Vitória, São Paulo e um clube da China. Os baianos e os asiáticos formalizaram proposta, a exemplo do Coxa, enquanto o Tricolor do Morumbis recuou diante dos valores exigidos e tinha interesse em um empréstimo.

Revelado pelo Joinville-SC, o atacante de 29 anos também passou por Juventus Joinville-SC, Juventude, Figueirense e Athletico-PR. Foi na segunda passagem pelo Jaconero, em 2020, que se destacou com 11 gols em 27 jogos e foi contratado pelo Palmeiras.

Foram quatro temporadas e meia no Verdão, sendo bicampeão nacional, bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e tricampeão paulista. Breno fez, inclusive, o gol do título da Libertadores de 2020, diante do Santos, no Maracanã.

Mas perdeu espaço no clube paulista no começo de 2024, e o Fortaleza o contratou em abril. O camisa 26 já virou peça importante no lado esquerdo do ataque, em disputa com Moisés, e fez 37 jogos. Em outubro, antes mesmo do fim do empréstimo, o Leão já acertou renovação até o fim de 2028, aproveitando que o atacante estava em final de vínculo com o Palmeiras — o que gerou o acordo da divisão de direitos econômicos.

Já na atual temporada, Breno Lopes viveu o melhor ano da carreira e terminou em alta: foram 52 partidas, dez gols e sete assistências. A dobradinha com o paraguaio Adam Bareiro, na reta final do Brasileirão, sob o comando de Martín Palermo, funcionou. O camisa 26 virou o garçom do centroavante e também balançou as redes.

O atacante deixa o Pici depois de 89 jogos — o segundo clube pelo qual mais atuou na carreira —, fez 15 gols e distribuiu dez passes para os companheiros balançarem as redes. Para o lado esquerdo do ataque, Thiago Carpini conta com Moisés e Allanzinho no elenco.

A outra ponta, por enquanto, tem o argentino Tucu Herrera, pelo qual o Fortaleza recebeu a proposta do exterior e analisa a possibilidade de uma venda. Há ainda outros nomes do elenco que despertam interesse no mercado, como Matheus Pereira e Pochettino, por exemplo.