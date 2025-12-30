Fortaleza terá eleição do Conselho de Administração da SAF em janeiro

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza terá eleição para o Conselho de Administração da SAF

O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza terá eleição no começo de 2026. A coluna apurou que, em longa reunião do Conselho Deliberativo do clube, na noite dessa segunda-feira, 29, ficou definido que haverá pleito para definir os cinco membros do órgão no próximo dia 9 de janeiro.

O estatuto estabelece que o mandato do Conselho de Administração da SAF é de dois anos, permitida uma reeleição. A gestão da primeira composição do colegiado começou em 15 de dezembro de 2023 e, portanto, teria se encerrado em 15 de dezembro deste mês.

Havia um entendimento interno, baseado na ata de eleição do Conselho da SAF, que os mandatos seguiriam até a prestação de contas do último ano de exercício - ou seja, até abril de 2026. Mas houve cobrança dos conselheiros do clube, no encontro virtual dessa segunda, para que novas eleições fossem marcadas dentro do prazo de 30 dias determinado pelo estatuto - que seria até 15 de janeiro.

Leia mais A caminho do Corinthians, Marcelo Paz vai ao Pici e se despede do Fortaleza

Patrocinador master do Fortaleza rescinde contrato após queda para Série B

Por que o Fortaleza escolheu Pedro Martins como novo CEO da SAF Sobre o assunto A caminho do Corinthians, Marcelo Paz vai ao Pici e se despede do Fortaleza

Patrocinador master do Fortaleza rescinde contrato após queda para Série B

Por que o Fortaleza escolheu Pedro Martins como novo CEO da SAF

Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo, comunicou que publicaria edital de convocação para a realização do pleito no dia 9 de janeiro. Dos cinco nomes para o Conselho de Administração da SAF, dois são indicados pelo Conselho Deliberativo e três pela diretoria executiva da associação. O quinteto, então, passa por aprovação dos conselheiros do Tricolor. Depois, há uma definição interna de presidente e vice do órgão.

Atualmente, o Conselho da SAF é composto por Fabiano Barreira (presidente), Bruno Cals (vice), Bruno Acioli, Lauro Chaves Neto e Zakaria Benzaama. Estes dois últimos, inclusive, tiveram a entrada no colegiado aprovada pelos conselheiros em reunião no último dia 15.

Conselho de Administração da SAF do Fortaleza: veja a composição