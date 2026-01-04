Mais que um minuto

Foto: drazen_zigic/Freepik Saiba como a escovação e a viscosidade do creme dental podem influenciar a liberação de fluoreto

No breve tempo em que os dentes são escovados, as pastas dentais devem liberar a maior parte de seu fluoreto, a forma iônica do flúor. A avaliação desse processo foi o objetivo do estudo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-Unicamp), publicado no Brazilian Dental Journal em dezembro de 2025.

Os pesquisadores consideraram que um modelo clinicamente validado para estimar essa liberação de fluoreto não existe atualmente. Uma formulação de pasta de dente com maior viscosidade, por exemplo, é capaz de “resistir à quebra durante a escovação e retornar a um estado semi-sólido mais rapidamente”, o que limita o tempo em que o fluoreto permanece disponível.

Outro ponto diz respeito à curta duração da escovação — o período limitado pode afetar a homogeneização completa dos cremes dentais, um fator crucial para que os agentes terapêuticos presentes no produto funcionem bem.

“Esse foi o primeiro desafio: desenvolver um modelo laboratorial, experimental, que possa estimar o quanto de fluoreto é liberado na boca. Então, foi o objetivo do trabalho, e o mais importante depois foi validar o modelo”, explica o orientador da pesquisa, Jaime Aparecido Cury, professor titular de bioquímica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.