Fuga em Mossoró: excelência maculada

Foto: SNPP/Gov Penitenciária Federal de Mossoró

A fuga registrada na Penitenciária Federal de Mossoró-RN na última quarta-feira, 14, é um escândalo. Como bem destacou Érico Firmo, colunista deste O POVO, o sistema prisional federal é uma das poucas ilhas de excelência existentes na segurança pública brasileira. Sem fugas, superlotação, rebeliões, praticamente inviabilizando a entrada de ilícitos ou recados para comparsas extramuros, as penitenciárias federais estão entre as principais armas a que recorrem os estados para, ao menos, tentar neutralizar lideranças de organizações criminosas — Ceará incluso, que, somente durante a crise dos atentados de janeiro de 2019, mandou 36 detentos para presídios federais.

Por isso, a fuga em Mossoró é tão séria. Investigações pretéritas já mostraram planos mirabolantes elaborados por faccionados para escapar dos presídios, reforçando, ao serem frustrados, a mística de sua inviolabilidade. As facilidades encontradas pela dupla que escapou — que, conforme as informações preliminares já divulgadas, conseguiu recolher ferramentas de pessoas que trabalhavam na reforma da unidade, não foi identificada por câmeras, escavaram através da luminária do teto das celas e a fugiram após cortar as cercas externas — são gravíssimas, seja pela possibilidade de corrupção de agentes públicas, seja por revelar que os tão afamados procedimentos das penitenciárias não são, no fim das contas, seguidos à risca.

É preciso pensar modos de que as rígidas normas de segurança sejam, de fato, implementadas e reforçadas em seus pontos cegos. A fuga acabou com a utopia, mas também é preciso não jogar a água do balde com a criança dentro. No que pesem denúncias de adoecimento mental dos presos que lá estão e apontamentos de que as unidades permitem um network entre criminosos dos mais diversos estados, as penitenciárias federais ainda devem seguir como norte para as estaduais.