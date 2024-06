Lula num Ceará em polvorosa

Foto: Fco Fontenele Lula e o reitor Wally Menezes anunciam investimentos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Lula tem gostado de vir ao Ceará. Ao menos é o que indicam as últimas agendas do petista. Foram cinco visitas presidenciais ao Estado em cerca de 18 meses de governo; num recorte ainda mais cristalino, o presidente esteve no Ceará três vezes só neste ano. As agendas não são ao acaso e geralmente tem a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a quem Lula não cansa de exaltar sempre que tem a oportunidade.

Uma visita presidencial, por si só, gera agitação e movimentos políticos no local de destino, mas desta vez, a agenda do presidente acabou disputando atenções com elementos que transcendiam a própria visita. Horas antes da chegada de Lula, o Ceará estava em polvorosa, registrando uma chacina na madrugada de quinta-feira, em Viçosa do Ceará, que vitimou sete pessoas e deixou outras duas feridas. Já durante a manhã, a Assembleia Legislativa (Alece) registrou um incêndio que desfigurou o Plenário 13 de maio.

O incêndio na Alece teve efeitos políticos, com deputados saindo do evento às pressas para verificar a situação na Assembleia. O vice-presidente da Casa, deputado Fernando Santana (PT) foi um dos que se deslocou do Abolição (local do evento com Lula) até a Alece. O pré-candidato a prefeito de Fortaleza e presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), sequer foi ao Abolição, se deslocando para a Assembleia para avaliar a extensão dos danos.

E veja como as coisas da política são; enquanto Evandro cumpria seu dever como presidente da Alece, Lula, Camilo e o governador Elmano de Freitas (PT) dividiam palco no Abolição com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que voltou a pisar no Abolição, após quase um ano, para cumprir função institucional. Casos do acaso político.

Tirando os elementos extrapauta a agenda de Lula no Ceará foi uma das que teve grande impacto, com anúncio de quase R$ 800 milhões para investimentos em educação e saúde que englobam construção de novos campi federais e hospitais universitários, além de ampliação de instituições de ensino superior pelo Estado.