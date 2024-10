Roberto Cláudio entra de vez na campanha de André Fernandes e participa de adesivaço

Foto: Reprodução/Assessoria André Fernandes O ex-prefeito Roberto Cláudio participou de adesivaço com o candidato André Fernandes na manhã deste sábado, 19, na Praia do Futuro

A oito dias do segundo turno das eleições, o candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) realizou, na manhã deste sábado, um adesivaço na Praça da Paz Dom Helder Câmara, na Praia do Futuro, em Fortaleza. O ato de campanha reuniu a presença de alguns apoiadores do deputado federal, incluindo o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Vestindo uma camisa na cor azul com um adesivo do número de urna de Fernandes, o ex-prefeito participou do evento e chegou a ajudar o candidato do PL a colar os adesivos em alguns veículos que estavam no local.

Essa é a segunda vez que RC comparece a um ato de André Fernandes desde que oficializou o apoio ao deputado no dia 12 de outubro. Na última terça-feira, 15, o ex-prefeito estreou, ao lado de Capitão Wagner (União), na campanha de Fernandes e, no mesmo dia, apareceu pela primeira vez na propaganda eleitoral do candidato.

A campanha de Evandro Leitão (PT) solicitou a retirada da imagem de RC da propaganda, além de outros nomes de filiados a partidos que participaram do primeiro turno com candidatura a própria. O pedido, no entanto, foi negado pela Justiça Eleitoral nessa sexta-feira, 18, devido ao posicionamento de neutralidade do PDT no segundo turno.

Pelas redes sociais, Roberto Cláudio criticou a a ação judicial e considerou a solicitação da coligação do petista "uma absurda e inexplicável tentativa de censura".

Nos últimos dias, o apoio do ex-prefeito a Fernandes gerou reações e críticas de diversos políticos cearenses, incluindo nomes do próprio partido de Roberto Cláudio. Diferente do ex-prefeito, outros integrantes do PDT escolheream apoiar Leitão, como o presidente nacional da legenda André Figueiredo, os vereadores Adail Júnior, Carlos Mesquita e Iraguassú Filho e o deputado federal Idilvan Alencar