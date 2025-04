Petistas lançam Campo Popular de olho na eleição interna

Foto: Marcelo Bloc/O POVO GUILHERME Sampaio e Antônio Carlos no evento do Campo Popular

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou neste sábado, 12, o novo bloco chamado Campo Popular, que reúne diversas lideranças como a senadora Augusta Brito, o deputado federal José Airton e o deputado estadual e atual presidente do diretório municipal, Guilherme Sampaio. No evento, a nova ala petista apresentou oficialmente a candidatura do ex-deputado estadual Antônio Carlos para ser o novo presidente do PT em Fortaleza.

Antonio Carlos pregou diálogo e unidade com outros campos. "O que há certo é que o meu nome está sendo lançado hoje para a presidência do PT de Fortaleza e. para o Estado, estamos dialogando. Outras forças lançaram candidatura, mas o nosso espírito é de unidade, é de construção, é de muito respeito. O PT está se desenhando em três campos importantes: o Campo de Esquerda, o Campo Democrático e o Campo Popular", disse ao O POVO. Segundo os organizadores do evento, ocorrido no Ginásio Poliesportivo da Parangaba, havia dois mil militantes no local.

Além dos citados acima, estiveram presentes também os vereadores de Fortaleza Aglaylson e Dr. Vicente; os deputados estaduais Julinho, Juliana Lucena e Missias Dias; figuras históricas do partido, como Arthur Bruno e Professor Pinheiro; e o secretário de Habitação de Fortaleza, Jonas Dezidoro, além de caravanas de diversos bairros da Capital e do Interior.

Antônio Carlos destacou que o diálogo entre os três blocos tem sido permanente em busca da construção de uma grande unidade, o que não necessariamente significa unanimidade na escolha dos novos presidentes, e apontou a defesa dos governos petistas como prioridade. "A gente fala de unidade máxima possível em torno da defesa do presidente Lula e dos projetos do Ceará liderado pelo governador Elmano, que têm a participação muito forte do nosso ministro Camilo.

Questionado sobre sua relação com a Luizianne, Antônio Carlos classificou como "extraordinária" e afirmou que tem conversado com ela, com a promessa de aprofundar o diálogo. "Eu mesmo já andei conversando com ela, vou aprofundar essas conversas. Nosso campo já teve uma primeira conversa com o Campo de Esquerda e ficou marcada uma segunda. A ideia é continuar conversando", declarou.

Os nomes do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador Elmano de Freitas foram muito citados nos discursos dos presentes no evento. Por vezes, a dupla foi colocada como fazendo parte do novo campo. Para o deputado estadual Acrísio Sena (PT), apesar de Camilo, Elmano e o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) não estarem diretamente no campo lançado, eles são as lideranças do grupo. "O presidente Lula, o governador Elmano e o prefeito Evandro são representantes nossos, do Partido dos Trabalhadores e do povo brasileiro", disse. "São lideranças que representam o partido."

Segundo ele, "a disposição de todo mundo no PT é construir uma unidade em torno desse programa, entorno desse projeto quem vem restabelecendo a democracia no País, que vem mudando o Ceará. Agora é só diálogo". (Marcelo Bloc)