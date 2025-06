Turismo cearense tem 2º melhor desempenho do Nordeste em abril ante 2024

Foto: Fco Fontenele O crescimento do turismo do Ceará foi o 2º maior do Nordeste

Com crescimento de 11,6%, o Ceará obteve o segundo melhor desempenho no volume de atividades turísticas do Nordeste, em abril de 2025, quando comparado com igual período do ano anterior. O resultado do Estado ficou atrás apenas da Bahia (15,1%).

Considerando o cenário nacional, a taxa foi 2,3 pontos percentuais (p.p.) maior que a do Brasil (9,3%), sendo a quinta mais alta do País.

Confira o desempenho da atividade turística das Unidades Federativas (UFs) do Brasil em abril, no comparativo anual:

Rio de Janeiro: 20,7%

Bahia: 15,1%



Goiás: 13,5%

Amazonas: 12,6%

Ceará: 11,6%

São Paulo: 10,1%

Alagoas: 9,6%

Pernambuco: 8,6%

Santa Catarina: 7,6%

Rio Grande do Sul: 6,9%

Espírito Santo: 5,2%

Pará: 4,6%

Paraíba: 4,4%

Rio Grande do Norte: 4,2%

Distrito Federal: 1,1%

Minas Gerais: - 3,2%

Mato Grosso: - 7%

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta sexta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tendência de crescimento também foi observada no acumulado do ano, ou seja, no 1º quadrimestre de 2025, e na passagem de março para abril

No primeiro, a variação do Ceará também foi a segunda maior do Nordeste, com 8,2%. Já na virada dos meses a alta foi de 2,2%.

Sobre a receita nominal, ela foi a maior do Brasil em abril na comparação com 2024, com um acréscimo de 22,1%. O desempenho ultrapassou em 6,1 p.p. a média nacional.

Setor de serviços cresce 5,2% em abril de 2025, em relação ao ano passado

Outro ponto investigado pela pesquisa é o volume de serviços, que aumentou 5,2% no Ceará em abril de 2025, em relação ao ano passado. Com isso, o índice do setor foi 3,4 p.p. maior que o registrado nacionalmente (1,8%).

Confira a variação do setor de serviços de cada UF do Brasil em abril, no comparativo anual:

Tocantins: 31,5%

Distrito Federal: 8,9%

Paraíba: 8,8%

Sergipe: 8,3%

Mato Grosso do Sul: 6,1%

Mato Grosso: 5,8%

Santa Catarina: 5,2%

Ceará: 5,2%

Alagoas: 3,1%

Amazonas: 3,1%

Rio Grande do Norte: 3%



Pernambuco: 2,8%

São Paulo: 2,7%

Goiás: 1,9%



Amapá: 1,5%



Rio de Janeiro: 1,3%



Acre: 0,7%

Paraná: 0,7%

Maranhão: 0,7%



Pará: - 0,3%

Minas Gerais: - 1,2%

Piauí: - 2,2%

Bahia: - 2,2%

Roraima: - 2,4%

Espírito Santo: - 2,8%

Rondônia: - 6,1%

Rio Grande do Sul: - 8,6%

A taxa positiva no período também foi acompanhada por maioria das atividades de divulgação, com crescimento em quatro das cinco pesquisadas:

Outros serviços: 20,5%



Serviços prestados às famílias: 12,1%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 8,1%



Serviços de informação e comunicação: 0,4%

Apenas o grupo serviços profissionais, administrativos e complementares registrou retração em seu desempenho, num resultado próximo à estabilidade (- 0,1%). Já, no que concerne ao índice de receita nominal, foi constatada alta de 10,6%.

Considerando o quadrimestre, também foram observados acréscimos tanto no volume de serviços quanto na receita nominal, de 5,1% e de 10,5%, respectivamente.

Entretanto, em relação ao mês anterior, foi observada alta de apenas 0,2%, resultado igual ao registrado nacionalmente.

Cenário nacional

O volume de serviços no País variou 0,2% em abril de 2025 na comparação com o mês anterior, quando havia avançado 0,4%. Esse é o terceiro resultado positivo em sequência, com ganho acumulado de 1,5%.

Frente a abril de 2024, o setor expandiu 1,8%, 13ª taxa positiva consecutiva. A variação positiva no mês foi puxada, principalmente, pela atividade de transportes, que cresceu 0,5%, única a apresentar desempenho positivo em abril. Foi o terceiro resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,8%.

O analista da pesquisa, Luiz Almeida, explica que esse resultado do setor vem “em consonância com uma safra mais robusta do que no ano passado, impactando na cadeia de transporte de insumos e produtos”.

As demais tiveram resultados negativos. Outros serviços (-2,3%), que registrou a segunda queda consecutiva, teve perda acumulada de 2,6%. Os demais recuos vieram de profissionais, administrativos e complementares (-0,5%), informação e comunicação (-0,2%), e serviços prestados às famílias (-0,1%).

Em termos regionais, 18 das 27 unidades da federação assinalaram expansão no volume de serviços em abril de 2025, na comparação com março do mesmo ano, acompanhando o ligeiro crescimento observado no resultado nacional (0,2%).

Considerando outros recortes temporais, no acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, o volume de serviços teve expansão de 2,2% em relação ao mesmo período de 2024. Já o acumulado nos últimos 12 meses, ao avançar 2,7% em abril de 2025, mostrou desaceleração do ritmo de crescimento quando comparado a março (3,1%).

Turismo nacional cresce 3,2% em abril

Em abril de 2025, o índice de atividades turísticas mostrou crescimento de 3,2% frente ao mês imediatamente anterior, após ter recuado 0,1% em março. Regionalmente, 11 dos 17 locais pesquisados acompanharam esse avanço verificado na atividade turística nacional (3,2%).

De acordo com Luiz, o crescimento das atividades turísticas no mês ocorreu, principalmente, devido ao aumento observado no transporte aéreo e no transporte rodoviário de passageiros.

Na comparação entre abril de 2025 e igual mês do ano anterior, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil apresentou crescimento de 9,3%, 11ª taxa positiva seguida.

